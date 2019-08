Yolanda Díaz evita descartarse como candidatura a la Xunta el año próximo

La diputada de Unidas Podemos Yolanda Díaz defiende la existencia de margen para reconstruir la confluencia de izquierdas en Galicia, a pesar de la ruptura de En Marea en el Parlamento autonómico, al tiempo que no se descarta para encabezar esa alianza como candidata a la Xunta en las elecciones autonómicas previstas en 2020.

"Yo nunca pensé en llegar a estar en Madrid y estoy; por lo tanto, ya no me atrevo a cerrar o abrir ninguna puerta, el futuro no está escrito para nadie, ahora mismo estoy concentrada en las tareas en Madrid, dejémoslo en que el futuro está abierto", declaró en la Ser.

Tampoco concretó qué le parecería la apuesta por Martiño Noriega, exalcalde de Santiago, y si este sería un buen cabeza de cartel. "Tampoco hay tantos candidatos y candidatas para afrontar estos retos", expuso, si bien destacó que lo importante es elaborar un programa de país y, después, "colocar a los mejores en la parrilla de salida".

Díaz también se refirió a la primera investidura fallida del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno tras no llegar a un acuerdo con Unidas Podemos para una coalición. A su entender, Sánchez intentó gobernar "vetando" a Pablo Iglesias, "algo inaudito en democracia". "La izquierda se equivocará si no se sitúa al lado del pueblo", dijo Díaz, quien no se mostró a favor de la repetición de las elecciones, que se producirá si la segunda sesión de investidura fracasa de nuevo.