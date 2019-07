Los chiringuitos de playa podrán abrir todo el año si cumplen requisitos estéticos

Los chiringuitos ya no solo son para el verano. La Xunta permitirá ubicar en las playas gallegas estas instalaciones con carácter fijo y permanente para que estén abiertas todo el año. Eso sí, deberán cumplir unos exigentes criterios estéticos para no deslucir las vistas. Deberán ocupar como máximo 300 metros cuadrados, no podrán almacenar en el exterior envases, cajas o cubos que afeen el entorno, las conducciones de servicios deben ir soterradas y deben usar materiales y colores acordes con el paisaje.

Así lo recoge el nuevo decreto por el que se regulan las competencias de la comunidad autónoma en la zona de servidumbre de protección de dominio público marítimo-terrestre. Su principal novedad está en la regulación de los chiringuitos. Hasta ahora se permitían estas instalaciones siempre con carácter temporal. Y precisamente por su eventualidad el diseño de estos establecimientos no acostumbraba a cumplir con los requisitos de calidad arquitectónica e integración paisajística.

Sin embargo, la Xunta cree que los chiringuitos pueden ofrecer "un servicio continuado y permanente más extenso que el de mero servicio a los bañistas estivales que, en muchas ocasiones, dejaron de ser los únicos usuarios de estas zonas por la ampliación de los usos, tanto deportivos como de ocio al aire libre".

En todo caso, esto no significa barra libre a los chiringuitos en las playas. "Abrimos esta posibilidad pero no queremos que las playas se llenen de estas instalaciones y que nos avergoncemos de ellas", explicó ayer el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, tras la reunión semanal del Consello de la Xunta. Así, se buscará una mejora de la calidad y la estética de las instalaciones.

Los chiringuitos deben situarse por detrás de los 100 primeros metros de la línea de costa. Si son temporales podrán permanecer abiertos entre el 1 de mayo y el 31 de octubre y también en Semana Santa. Podrán ocupar como máximo 70 metros cuadrados.

Se podrá tramitar una solicitud de uso para cuatro temporadas estivales, en lugar de tener que pedir una autorización para cada verano. Además se acortan los plazos para que la Xunta resuelva las peticiones.

Si son fijos su superficie podrá incrementarse hasta los 300 metros cuadrados, de los cuales 150 deben ser cerrados, otros 50 metros serán para terraza cerrada desmontable, a los que se podrán añadir 70 metros más de terraza abierta y una zona de aseos que no podrá superar los 30 metros cuadrados.

El decreto regula también las autorizaciones para realizar espectáculos públicos y actividades recreativas o deportivas en las playas.