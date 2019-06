Feijóo pide una "reacción" al PPdeG y propone salir más a la calle y recuperar el voto joven

Tras la debacle electoral de las municipales de 2015, el PPdeG anunció una renovación de caras y propuestas y un año después no solo ganó las autonómicas sino que engordó su mayoría absoluta. Éste es el mismo camino que quiere seguir ahora el líder de los populares gallegos y presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que aclara que, en este caso, no se trata de relevar a personas sino de cambiar estrategias. Por eso pide al partido "una reacción" para recuperar votantes que pasa "por estar mucho más en la calle" y captar voto joven para no ser solo el partido de las "generaciones maduras". Son deberes que asume como propios. Pese a no desvelar todavía si volverá a ser el candidato a la Presidencia de la Xunta en 2020, Feijóo se ha lanzado de facto a la carrera electoral para que el PPdeG revalide una nueva mayoría absoluta en Galicia.

De hecho, asegura que se ve igual que la primera vez que concurrió como candidato a la Xunta. "Os puedo asegurar que siento lo mismo que sentíamos todos hace 10, 12, 13 años, siento que hay partido, que hay mayoría y que esa mayoría la seguimos representando nosotros". Así se expresó en la junta directiva que celebró en Santiago, al que asistieron la mayoría de los miembros de la dirección gallega, salvo Elena Muñoz y Alfonso Rueda,que se encontraban de viaje. En este encuentro imprimó fuerza al partido de cara a las autonómicas, pocos días después de que también reuniera a todos los altos cargos de la Xunta para ponerles deberes hasta 2030, gestos que alientan la tesis de que repetirá como candidato en 2020.

"Nos esforzaremos más, trabajaremos más y vamos a reaccionar, solo así, si trabajamos más, si nos esforzamos más y reactivamos, solo así podremos ganar las elecciones autonómicas", arengó al partido que se encuentra en uno de los momentos de máxima debilidad por el retroceso electoral sufrido en las dos últimas citas con las urnas. En las generales el PPdeG dejó de ser la fuerza más votada en Galicia y en las municipales se quedó sin el poder urbano.

De ahí que Feijóo insista en cambios. El presidente de los populares gallegos se refirió a una "reacción a nivel local", como la "inmediata" que se produjo en el PP de Vigo y por la que mostró su "agradecimiento" a Corina Porro, presidenta de la gestora popular en la ciudad.

Pero también planteó una "reacción en el ámbito autonómico", para lo que se comprometió a que en la próxima junta directiva trasladará propuestas para "abrir el partido" e impulsar una "gestión más cercana", "más próxima" y "más comprometida".

Además recalcó que el PP es un partido que "no se somete a partidos minoritarios que dicen lo que tienen que hacer las mayorías". Lo dijo ante los presidentes provinciales Diego Calvo (A Coruña), Elena Candia (Lugo) y Manuel Baltar (Ourense) que retiene la Presidencia de la Diputación de Ourense gracias a un acuerdo con Democracia Ourensana por el cual los populares apoyaron el ascenso a la alcaldía de su líder, Gonzalo Pérez Jácome.

Entre las propuestas que llevará a la próxima junta directiva, Feijóo avanzó algunas como "abrir el partido" e "impulsar una gestión más cercana". Así instó a los populares a "estar mucho más en la calle". "No podemos quedarnos quietos, la gente no vendrá si no se les busca, estamos en la política para escuchar y dar respuesta a la gente", alentó.

También abogó por captar el voto joven. Precisamente donde más votos pierde el PP es en las ciudades donde tiene más peso la población juvenil.

Y, por último, instó a aprovechar los "15 meses que quedan de legislatura", con lo que da a entender que no contempla un adelanto electoral.