Feijóo no descarta cambios en la Xunta antes de las autonómicas

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, admite que antes de la celebración de las elecciones del próximo 2020 podría haber cambios en la conformación del Gobierno.

En una entrevista en la Radio Galega, el jefe del Ejecutivo autonómico ha confirmado que sí podrían darse cambios en el Gobierno aunque no ha explicado en qué jerarquía del organigrama podrían acometerse.

La última remodelación del Gobierno gallego se llevó a cabo en septiembre del pasado año con la salida de Beatriz Mato y José Manuel Rey Varela, y la incorporación de José González (Medio Rural), Fabiola García (Política Social) y Carmen Pomar (Educación).

Con todo, Núñez Feijóo no ha marcado ninguna fecha para esa posible remodelación, entendiendo que "ningún presidente que sea responsable anuncia las crisis de gobierno" aunque entiende que "si puede haber algún cambio en los equipos", esas modificaciones entrarían dentro de la normalidad.

Para Núñez Feijóo, lo verdaderamente importante es que "en Galicia tenemos un plan de Gobierno" para la próximo década y que a él le interesa dejar cerrado, dibujar la Galicia del 2030 "es la responsabilidad que tenemos en este momento".

El máximo mandatario autonómico declinó responder sobre la posibilidad de que se vuelva a presentar como candidato a la presidencia de la Xunta en las próximas elecciones autonómicas aunque ha remarcado que "a cualquier gallego le interesa pilotar los temas importantes de su país".

Tarxeta benvida

Además anunció que se aprobarán incrementos en las cantidades de las ayudas que se conceden a recién nacidos, que se incluyen en la denominada Tarxeta Benvida, en las zonas rurales, en el marco de medidas más amplias con las que afrontar el "problema demográfico".

"Las parejas, las mujeres, las familias que tengan hijos en el rural van a tener una Tarxeta Benvida más amplia y más ambiciosa", anunció, en alusión a la medida impulsada por la Xunta y que se concreta en la concesión de ayudas económicas de hasta 1.200 euros por el primer hijo.

Así recordó que la "próxima semana" Galicia será la "primera comunidad autónoma que apruebe una ley de impulso a la natalidad y que afronte el problema demográfico", si bien ha matizado que se trata de un problema que afecta también a España y a la UE.

Ante esto, Alberto Núñez Feijóo remarcó que "no hay un objetivo más importante en ningún ayuntamiento gallego, en ninguna Diputación y por supuesto en ningún Gobierno autonómico que no sea intentar impulsar la natalidad", aunque ha admitido que estas medidas pueden no ser "suficientes" y es "necesario" desarrollar en paralelo medidas de "atracción de retornados a Galicia".