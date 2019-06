El 91% de los alumnos presentados aprueba el examen de selectividad

La convocatoria de junio de uno de los exámenes de selectividad más accidentados de los últimos años –problemas con el examen de Filosofía, quejas por la calidad de las láminas en Fundamentos del Arte...– ha finalizado con éxito para más de 9.000 estudiantes gallegos, aunque todavía arranca una fase de reclamaciones que puede permitir ampliar las buenas noticias. En total, según trasladaban ayer desde la CiUG, han superado la parte obligatoria de la ABAU (Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade) el 91,46% de quienes se presentaron: en cifras absolutas, hicieron esta parte del examen un total de 9.858 jóvenes y son aptos 9.017. Hace un año lo logró un porcentaje ligeramente inferior: el 90,69% de presentados, un total de 9.091 jóvenes que este año pudieron cursar 1º de algún grado en algún campus.

No obstante, no fueron los únicos que concurrieron en la convocatoria de junio de la tercera ABAU de la historia, que llegó en plena polémica por las desigualdades en exigencia entre los distintos territorios, que denuncian Ejecutivos como el gallego. En total, estaban inscritos para realizar la prueba 11.396 estudiantes, pero siempre hay bajas y alumnos que deciden no presentarse: al final realizaron los exámenes 11.280 estudiantes, el 98,98%. En esa cifra se incluyen los 9.858 que midieron sus conocimientos en la fase obligatoria y los restantes, más de 1.400, que buscaron una oportunidad de subir nota con respecto a anteriores convocatorias en la parte voluntaria. Hay que tener en cuenta que las carreras que exigen recurrir a materias que ponderan porque el tradicional 10 no es suficiente son cada día más. La calificación de la parte obligatoria tiene validez indefinida si se supera mientras que la parte voluntaria tiene validez durante los dos cursos académicos siguientes a su superación.

Desde la CiUG recuerdan que el alumnado puede solicitar una segunda corrección o reclamación en aquellas materias en las que considere incorrecta la aplicación de los criterios generales de evaluación y específicos de corrección. El plazo de presentación de las solicitudes, por internet, será hasta el 26 de junio a las dos de la tarde según un documento publicado en su web. Sobre esa nueva nota quien pidió segunda corrección aún tendría otra posibilidad de reclamar, hasta el 3 de julio a las 14.00 horas. El día 4 se publicarán las notas definitivas.