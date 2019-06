Fontenla arremete contra el Corredor Atlántico ferroviario por pasar por Vigo para ir a A Coruña

Tras conseguir que Bruselas incluyera a Galicia, junto con Asturias, en el Corredor Atlántico ferroviario de mercancías, para lo cual fue necesario una campaña de presión y promoción de dos años de duración en la que participaron conjuntamente sindicatos, empresarios, cámaras de comercio y los gobiernos autonómicos del Noroeste, la Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC) se descolgó ayer con una postura muy crítica por el trazado de la línea y por el hecho de que los trenes tengan que pasar primero por Vigo para llegar a A Coruña, lo que, a su juicio, "castiga" los intereses de la provincia y rebaja la posición de sus empresas en el transporte de la UE.

Sin embargo, el trazado no ha cambiado. Siempre ha sido el mismo. La propuesta que defendieron las comunidades de Galicia, Asturias y Castilla y León es A Coruña-Vigo-Ourense-León, para conectar así el Noroeste con la red transeuropea de transportes y corregir la discriminación que sufría este cuadrante de España, que no tenía acceso al Corredor Atlántico, cerrando de esta forma la posibilidad de colocar por tren sus productos y mercancías por toda Europa.

Es más, el presidente de la CEC, Antonio Fontenla, fue uno de los participantes en las reuniones y plataformas creadas para impulsar la inclusión del Noroeste en la línea europea de ferrocarril, además de estar presente en las exposiciones públicas del proyecto, como el celebrado este año en Santiago con presencia de los presidentes de Galicia, Asturias y Castilla y León.

Sin embargo, ayer, la patronal coruñesa censuró el trazado gallego. Lo hizo mediante un comunicado tras la asamblea general de la confederación provincial y para expresar "su preocupación por la reconfiguración" del Corredor Atlántico. "La CEC entiende que el nuevo mapa castiga particularmente los intereses de A Coruña y Ferrol, retrocediendo la posición de nuestras empresas en las redes europeas del transporte", se lamenta en el comunicado, para añadir que el diseño "supone un inexplicable incremento del kilometraje al establecer que las mercancías con destino a la capital provincial han de pasar obligatoriamente por Vigo".

Este periódico preguntó a la CEC por esa "reconfiguración" del trazado, a lo que respondió que antes había una ramal previsto que salía de Monforte hacia Lugo y A Coruña, pero que ahora se ha eliminado y que la única opción es pasar por Vigo primero.

No obstante, con respecto al último planteamiento aprobado por Bruselas, la única modificación posible, que de momento es solo una opción, es incluir la salida sur de Vigo dentro del Corredor Atlántico. Pero esto no altera el trazado, ya que se trata de una alternativa para que los trenes que vayan a Portutal desde Vigo no tengan que retroceder hasta Redondela.

En su crítica al diseño de la línea, el que también fue presidente de la patronal gallega, Antonio Fontenla, advirtió que A Coruña es la provincia "que más empleo genera, la que más contribuye al PIB y la que crea más riqueza y cohesión social".

La inclusión de Galicia en el Corredor Atlántico da la opción de financiar las obras con fondos europeos y establece 2030 como plazo de ejecución de las obras, que en el caso gallego pasan por electrificar las vías, reducir las pendientes, alargar las estaciones o mejorar la conexión con los puertos. Pero tan importante o más que esto, es situar a la comunidad en el mapa europeo de transporte para facilitar la colocación de sus mercancías por toda Europa y dar visibilidad a todos los operadores internacionales.