El presidente de la CIUG tras el escándalo: "No pasó nunca en selectividad. Es insólito"

"Esto no ha pasado nunca en selectividad. Es algo insólito". El presidente de la CIUG, Celso Rodríguez, es el primer sorprendido. Unos 2.900 alumnos que esta mañana se disponían a realizar la prueba de Filosofía se encontraron con un examen donde se les preguntaba por dos autores que, según las normas, no podían ir juntos. Esto se hace así para evitar combinaciones de autores que eleven el grado de dificultad de la prueba. Lo "inédito" es que tampoco cumplían el requisito los otros cinco exámenes de reserva. "Sabemos que es una solución fastidiada, pero no hemos tenido otra alternativa", explica Celso Rodríguez.

Las normas para fijar las pruebas las fija un grupo de trabajo, pero el encargado de elaborar el examen es una única persona: un profesor de universidad. Redacta un total de seis opciones. Luego se sortean los sobres. Se elige el que caerá en el selectivo, otro de reserva y un tercero de emergencia. Los otros tres modelos se reservan para la repesca de julio. Pero, en este caso, hubo que abrir todos los sobres y ninguno era válido.

"Tenía que saber cuáles eran las normas, pero no las aplicó", señala el presidente de la CIUG. "Sé que este profesor estará ahora muy fastidiado, pero los estudiantes tienen derecho a saber la verdad", apunta.

Celso Rodríguez entiende las molestias que se han causado a los alumnos. "Eran el penúltimo exámen y prolongamos los nervios de muchos estudiantes", lamenta. "Sabemos que es un inconveniente pero no ha sido un capricho, no tuvimos otra opción", comenta.

El mismo profesor que se equivocó con los exámenes redacta ahora una nueva prueba para examinar a los estudiantes a las 16.00 horas de la tarde.

Reacciones

Los profesores y, especialmente los alumnos están siendo los principales perjudicados y están dejando constancia de su malestar. Los profesores ya aconsejaron al alumnado que pidan factura de la comida, por si ponen reclamación en el futuro

Manuel Bouzas, profesor en el instituto Pino Manso de Porriño asegura que en sus 15 años de profesión "había visto algún error o alguna pregunta mal, pero esto no lo había visto nunca".