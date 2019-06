Pactos contra reloj en 95 concellos

A tres días de la sesión constitutiva de las corporaciones locales los partidos apuran negociaciones para cerrar el nombre del alcalde en 95 concellos. En algunos, las conversaciones van rodadas, ya se pactó la investidura del regidor y ya se reparten concejalías, como en Pontevedra o en Lugo. En otros consistorios, la situación es más compleja. El caso más emblemático es Ourense, donde no se descarta cerrar un acuerdo in extremis. Al incluir la variable de la Diputación se complica todo. No está en juego solo la alcaldía de las Burgas, sino el control del ente provincial. El PPdeG puede sacrificar la alcaldía para retener la Diputación si llega a un acuerdo con Democracia Ourensana, pero este partido también negocia con los socialistas, que fueron los más votados en la ciudad, pero desean arrebatar a Manuel Balar el control de la institución provincial. Gonzalo Jácome reclama para sí el puesto de primer edil.

El pasado 26-M en tres de cada diez consistorios ningún partido logró mayoría absoluta. Así el PP es el más votado en 48 municipios, pero necesita apoyos para gobernar, pues no logró mayoría absoluta, lo que si consiguió en 131 ayuntamientos. Lo mismo le sucede al PSdeG en 25 consistorios, al BNG en 10 y a candidaturas locales en 12 municipios, donde rozó o se quedó lejos de la mayoría absoluta. La alcaldía no tiene por qué decantarse necesariamente hacia el partido con más votos, la suma de las otras fuerzas políticas, si logran entenderse, puede apartarle del gobierno municipal. De hecho, los socialistas confían sumar a sus 66 mayorías absolutas, al menos otras cuarenta alcaldías más o incluso cincuenta, cuando solo obtuvieron mayoría simple en 25 municipios.

Los acuerdos no están del todo cerrados, pero algunos ya están muy perfilados. Así en las grandes ciudades, con la excpeción de Vigo, donde Abel Caballero gobernará con mayoría absoluta, habrá al menos dos gobiernos de coalición, en Pontevedra y Lugo, conformados por PSdeG y BNG, y es posible también en Ferrol. Los socialistasen Santiago y A Coruña prefieren gobiernar en solitario.

| A Coruña. La lista más votada el 26-M fue la de la exconselleira Beatriz Mato (PP), pero En Marea facilitará la investidura de la socialista Inés Rey como alcaldesa de la ciudad herculina. Las negociaciones entre PSOE y En Marea para intentar sellar un acuerdo de legislatura prosiguen. Todas las opciones están abiertas, incluida la de un Gobierno de coalición, pero lo más probable, según fuentes próximas al PSOE, es que el PSdeG gobierne en solitario con apoyos puntuales de En Marea. La formación rupturista pasará a la oposición, tras gobernar cuatro años, sin su máximo referente al frente, Xulio Ferreiro.

| Pontevedra. Miguel Anxo Lores iniciará el sábado su sexto mandato al frente de la ciudad del Lérez. Lo hará con un edil menos y a falta de dos concejales para la mayoría absoluta. Volverá a contar con el respaldo del PSdeG para su elección. En el último mandato, el regidor nacionalista gobernó en solitario, pero en esta nueva etapa habrá de nuevo un gobierno de coalición con los socialistas. Hoy firmarán un acuerdo programático.

| Santiago. Xosé Sánchez Bugallo regresa a la Alcaldía de Santiago con el apoyo de Compostela Aberta y BNG. El pasado 26-M su candidatura se impuso como la más votada, arrebatando el primer puesto a Compostela Aberta, pero quedó a tre ediles de la mayoría absoluta. Bugallo propuso a los nacionalistas entrar en el Gobierno municipal, aunque con ellos no suma mayoría absoluta, pero la formación frentista declinó la invitación. Con quien no quiere conformar un bipartito es con Compostela Aberta, que le recuerda que "son la llave" para la gobernabilidad y estabilidad del Concello. Por el momento, habrá un Gobierno en solitario.

| Ferrol. El exconselleiro José Manuel Rey Varela dejó la Xunta con el reto de regresar a la alcaldía de Ferrol, pero pese a repetir como el candidato más votado, será el socialista Ángel Mato el nuevo regidor, al desplazar a la lista de Ferrol en Común como la más respaldada entre las fuerzas de izquierda. Ferrol abrirá una nueva etapa con un alcalde del PSOE y un gobierno en solitario, pero las negociaciones con Ferrol en Común y BNG, necesarios para la investidura de Mato, pueden desembocar en un gobierno de coalición. Jorge Súarez, regidor en funciones, baraja ser edil con competencias en el Gobierno de Mato.

| Lugo. Lara Méndez repetirá como alcaldesa de la ciudad lucense. El PPdeG fue la lista más votada, pero como no sumó mayoría absoluta, habrá un bipartito de socialistas y BNG. Lugonovo, la formación de la órbita rupturista, perdió sus tres ediles, que pasaron al Bloque.

| Cangas. Los partidos de izquierda prosiguen con las negociaciones con el objetivo de que Xosé Manuel Pazos, de Alternativa Canguesa, repita como alcalde. Los contactos de Pazos con los socialistas ya están muy avanzadas. El regidor apuesta por un cuatripartito, al que se unirían Avante y BNG. La formación frentista tiene sus dudas. Pazos necesita a a Avante o BNG, además del PSOE, para su investidura.

| Moaña. Es muy posible que se repita el bipartito de la anterior legislatura. La regidora nacionalista Leticia Santos, con siete ediles y a falta de dos para la mayoría absoluta, negocia reeditar el gobierno de coalición con el PdSdeG.

| Bueu. Félix Juncal, del BNG, repetirá como alcalde de Bueu, aunque el pasado 26-M perdió la mayoría absoluta. Negocia con ACB-En Marea un acuerdo e incluso la entrada en el gobierno del edil de este grupo. Los socialistas no prevén unirse a ese bipartito.

| Cambados. Es una localidad donde las negociaciones se han complicado. La socialista Fátima Abal solo puede repetir en la alcaldía con el apoyo de Somos y Bloque. Somos no apoyará el sábado la investidura de Abal si antes no se cierra un acuerdo de gobierno.

| Taboadela. El PSOE gobernará en coalición con Ciudadanos en el ayuntamiento ourensano de Taboadela, donde el que el PP se quedó como segunda fuerza política después de que el 'popular' Manuel Gallego, el alcalde más veterano de Galicia, no se presentase como candidato. Gallego llevaba como alcalde 47 años.