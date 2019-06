El 50% de los docentes deben ser doctores y habrá alumnos becados

Al menos el 50% de los profesores deberán estar en posesión del título de doctor, parte de sus alumnos, en una proporción que establecerá la Xunta, deben cursar estudios con beca y aparte de ofertar grados y masteres, debe investigar. Estos son tres de los requisitos que la legislación estatal y autonómica fija como obligatorios para autorizar la creación de una universidad privada.Es decir, serían de obligado cumplimiento para la Universidad de Abanca.

Los rectores de las tres universidades públicas en la reunión del Consello Galego de Universidades, convocado el lunes para aprobar la oferta del próximo curso académica y las tasas, demandaron a la Xunta que si da luz verde al nuevo campus sea porque el proyecto cumple "escrupulosamente" las leyes universitarias. Con la legislación en la mano, ¿cómo sería la futura Universidad Internacional de la Empresa, denominación con la que Afundación ya ha bautizado a su proyecto universitario?

n Profesores. La Ley de Ordenación Universitaria estipula que "al menos el 50% de los profesores de una universidad privada deberá estar en posesión del título de doctor y, al menos, el 60% de su profesorado doctor deberá haber obtenido la evaluación positiva" de la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Este porcentaje se hará en función de los docentes que trabajen a tiempo completo en el campus.

La norma también fija una incompatibilidad, si das clase en una universidad pública no puedes impartir docencia en un campus privado.

n Investigación. La Lei do Sistema Universitario de Galicia obliga a que cualquier universidad nueva, sea pública o privada, "deberá garantizar la implantación progresiva de los programas de doctorado y de los programas y líneas de investigación correspondientes a las enseñanzas que impartan".

Es muy habitual en España que las universidades privadas se centren en la docencia, y aparquen la investigación, innovación y transferencia del conocimiento. Según un informe de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, los campus privados suelen tener una fuerte vocación docente y sólo generan el 4,5% de los artículos científicos, mientras las públicas son responsables del 95,5% de la producción científica española en este ámbito. En todo caso, no hay que olvidar que en España hay 52 universidades públicas y 32 privadas.

n Becas La norma gallega obliga a que en la universidad privada estudien e investiguen alumnos con beca. El porcentaje lo fijará la Xunta de Galicia para cada caso concreto.

n Bibliotecas y otros espacios. Los promotores de la Universidad privada deben garantizar desde el inicio "espacios y equipamientos suficientes para aulas, laboratorios, seminarios, biblioteas, salón de actos y demás servicios comunes, así como las instalaciones adecuadas para el personal docente e investigador, de administración y servicios,y alumnado". En el caso de la Universidad Internacional de la Empresa no supondría un hándicap, pues ya cuenta con tres campus. Su intención es que el rectorado se ubique en Santiago y que el campus más importante sea el Vigo. En esta ciudad, utilizarían las instalaciones de Afundación en San Roque.

n Sistema de acceso. Los estudiantes, explican desde la Consellería de Educación, deben aprobar la selectividad, pero luego cada universidad privada puede fijar criterios propios, como pruebas específicas o entrevistas.

n Miembro del SUG. Educación también informa que si la Universidad de Abanca sale adelante formará parte del Sistema Universitario Gallego, y deberá regirse por sus nombras, igual que las universidades de Santiago, A Coruña y Vigo.