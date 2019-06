Una brújula para orientarse al futuro

En las vísperas de selectividad, a la que están citados 11.400 alumnos, algunos jóvenes de Bachillerato aún se pasan por el despacho de Cristina Albés, orientadora en el IES de Teis, para preguntar por los parámetros de ponderación o las notas de corte. También se dejan caer algunos de los que cursaron un ciclo formativo superior que van a la parte voluntaria de la ABAU. Son dudas burocráticas, de última hora, y culminan un proceso de asesoramiento que arranca años atrás, cuando todavía están en la ESO.

Charlas, tests en línea y presenciales para determinar los perfiles profesionales que mejor encajan con el estudiante o visitas de la universidad al centro y del centro al campus para comprobar que la carrera soñada es como se la imaginan porque algunos la idealizan, son algunos apoyos que reciben los alumnos de institutos como el IES de Teis y de otros centros gallegos para ayudarles a dirimir su futuro desde que están en la ESO, aunque para Cristina Albés, cuanto antes se empiece, mejor.

La orientación allí comienza en 3º de ESO porque a partir de 4º tendrán que optar por un itinerario para luego decidir si hacen un ciclo medio o Bachillerato. "Hay test on line", explica Albés, "y páginas muy interesantes" -cita universia o educaweb; de la Xunta solo hay para FP-. "Los llevamos al aula de informática y les facilitamos el enlace para que busquen y vean cuáles son las salidas y les propongo cuestionarios de perfiles profesionales que les ayudan a decantarse en función de qué saben de sí mismos, de qué les gusta, de sus aptitudes", comenta. Los resultados ubican a los jóvenes en diferentes ramas del conocimiento y los chicos se los llevan a casa. "No es nada definitivo", apunta Albés, para quien "hay que orientar y ofertar muchas cosas porque no todos tienen claro qué quieren hacer". A esos alumnos, dice, hay que dedicarles más tiempo.

Para esta especialista la orientación profesional debería empezar en primaria porque "una parte más de la orientación es el autoconocimiento". "Los alumnos deben saber qué les gusta, qué se les da bien", comenta, y por ello entiende la orientación profesional como un proceso "que abarca muchos años" y en el que están implicados todos los docentes. Asimismo admite que también es "importante" -pero no lo que "más"- que se conozcan las "expectativas laborales".

Para ayudarles a esclarecer el futuro el IES de Teis llevó este año a sus alumnos de 4º a visitar la Universidade de Vigo, aunque la cita suele ser en Bachillerato. "Para que se fueran haciendo una idea de cómo es", alega la orientadora. "Allí hablan con los profesores, ven lo que se hace y pueden descubrir carreras que no sabían que podían interesarles", comenta. No es el único encuentro. El instituto va a las jornadas abiertas de la Uvigo y esta va al centro para dar información. "La última vez un exalumno que cursa Ingeniería de Minas explicó cómo es la carrera y qué supone estudiar en la facultad", dice.

El instituto vigués estrenó además este año una jornada propia de orientación profesional para 4º de la ESO que quieren institucionalizar y en la que Albés explicó a los adolescentes los caminos que se abren ante ellos. Bachillerato y universidad, pero también FP -desde la ESO un grado medio para quienes quieren trabajar cuanto antes, y desde Bachillerato el superior- o enseñanzas artísticas y deportivas. Pero hay más: hay quienes sueñan con ser policías, y para eso no hace falta ciclo ni universidad, y otros tripulantes de cabina. El caso, subraya, es que hay que saber que esa opción existe y cómo llegar hasta allí. Y si esta vez la nota no llega para la selectividad, tampoco hay que dar el año por perdido, cree que se puede utilizar para prepararla de nuevo o iniciar un ciclo y acceder desde allí. Y si dudan de qué hacer, pueden trabajar, sacarse el carné, estudiar idiomas. "Para mí el quedarse en casa y ya veré no es la opción más recomendable", proclama.