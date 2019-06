Feijóo sobre el veto a Baltar: "Cuando un candidato gana, le corresponde formar gobierno"

El presidente de la Xunta y presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha eludido este lunes pronunciarse sobre el veto de Ciudadanos a José Manuel Baltar en la Diputación de Ourense, y ha denunciado "una especie de pacto del Tinell" por parte de los socialistas para impedir gobiernos del PP.

En declaraciones a los medios durante una visita a las obras de la Plisan, y a la pregunta sobre el veto de Ciudadanos en la institución provincial ourensana, Núñez Feijóo se ha limitado a recordar la propuesta "conocida" del PP acerca de la gobernabilidad en las instituciones: "Cuando un candidato gana, y con diferencia de escaños suficiente, le corresponde formar gobierno".

Así, se ha referido a ciudades como Ferrol, en la que el PP se quedó a un concejal de la mayoría absoluta y donde "parece razonable" que el gobierno municipal sea encabezado por el candidato 'popular'. Del mismo modo, ha apuntado que también debe haber un gobierno del PP en la Diputación de Lugo, donde a su partido le faltaron "150 votos para la mayoría absoluta".

En el caso de la Diputación de Ourense, donde a Baltar le falta un diputado provincial para tener esa mayoría absoluta, "es razonable que gobierne el PP"; mientras que en el Ayuntamiento ourensano, donde el PSOE fue la lista más votada, "aún con cinco concejales por debajo de la mayoría absoluta", debe haber un gobierno local socialista.

"Ésta es nuestra propuesta, sin trampa ni cartón, y espero que el PSdeG recapacite y acepte que es una propuesta muy rápida, muy transparente, y facilitaría que el próximo sábado se constituyesen las Corporaciones respetando a los candidatos que tuvieron las listas más votadas", ha añadido Feijóo.

"Lamentablemente, lo que estamos viendo es que el PSOE se está ya reuniendo para que el PP no pueda gobernar en ninguna administración pública. Es una especie de pacto del Tinell, donde no se dejará gobernar al PP en ningún lugar", ha denunciado el líder del PPdeG, quien ha pedido a los socialistas que "modifiquen" su posición y tengan "un mínimo de respeto por el resultado directo de las urnas".

Libertad para los pactos

El secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, ha asegurado que la dirección gallega de la organización otorga "libertad" a las formaciones locales a la hora buscar pactos de gobierno "con quien quieran" y "consideren oportuno".

Según Tellado, esta "libertad" para negociar también existe en Ourense, tanto a nivel munIcipial como provincial, donde la pérdida de la mayoría absoluta del PP en la diputación y la fragmentación de fuerzas en el ayuntamiento marcan la semana política que concluirá el próximo sábado con la constitución de las corporaciones locales.

Este lunes, a preguntas de los medios durante una rueda de prensa celebrada en el Parlamento de Galicia, el secretario xeral de los populares gallegos ha insistido en la proposición realizada al PSdeG la pasada semana por el líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, quien ofreció facilitar que el socialista Rafael Villarino se convierta en alcalde de Ourense a cambio de que dejan gobernar al presidente popular en funciones, Manuel Baltar, en la Diputación provincial.

Tellado ha lamentado la "falta de respuesta" a la propuesta por parte del líder de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, quien a lo largo de los últimos días ha asegurado que su partido apuesta por la articulación de "gobiernos progresistas" a nivel local y provincial, así como por impulsar una "regeneración" en la Diputación de Ourense que, según Caballero, pasa por "el fin de la empresa familiar de los Baltar".

"Llevamos practicando la regeneración política en Galicia diez años. No aceptamos lecciones del PSOE de Gonzalo Caballero", ha respondido este lunes Miguel Tellado, que insiste en que la dirección del Partido Socialista debe "posicionarse" sobre si está a favor de que "gobierne el más votado" en la diputación y ayuntamiento de Ourense; y también en Ferrol, A Coruña y Lugo, municipios en los que los populares fueron primera fuerza el pasado 26 de mayo.

Cuestionado sobre si la propuesta que plantean en Galicia entra en conflicto con otros lugares del Estado donde, como en la comunidad y ayuntamiento de Madrid, el Partido Popular podría gobernar a pesar de no ser la lista más votada; Tellado ha afirmado que "no es contradictorio" porque "no es lo mismo", ya que "en el ámbito nacional ese acuerdo no es posible".

"Lamento que ese acuerdo no sea posible en el ámbito nacional. Ya lo propusimos numerosas veces y nunca hubo acuerdo", dice Tellado, quien ha vuelto a culpar al Partido Socialistas de haber impedido cambiar la ley electoral para garantizar que gobierne el vencedor en las urnas.

Tellado, que en diciembre de 2016 calificó a Democracia Ourensana como "populistas de derechas", ha mostrado este lunes su "respeto absoluto" por las 12.000 personas que votaron a la formación que encabeza Gonzalo Pérez Jácome y que, con siete ediles --los mismos que el PP--, está en el foco de las negociaciones para la configuración de gobierno en el ayuntamiento y la diputación.

"Democracia Ourensana es lo que quisieron los ourensanos", ha respondido Tellado a la pregunta de si siguen creyendo que Jácome encabeza una organización "populista". Así las cosas, afirma que un hipotético pacto entre DO y PP para repartirse alcaldía y presidencia de la diputación "es adelantarse" a lo que pueda ocurrir a menos de cinco días para la configuración de la cámara municipal.

También se ha referido el secretario xeral de los populares gallegos a la condición puesta sobre la mesa por parte de Ciudadanos para prestar su apoyo al Partido Popular en la Diputación de Ourense siempre y cuando prescindan de José Manuel Baltar como presidente de la institución.

Para Tellado, la oferta del partido naranja constituye "una cortina de humo" para "blanquear" lo que, a su juicio, busca la formación que lidera a nivel estatal Albert Rivera: "pactar con los socialistas y nacionalistas a los que dice que combate".

En este sentido, cree que "no son legítimas" las "exclusiones" que plantea Cs, una formación que, según Tellado, "tiene muy difícil explicar que el primer pacto que pueden hacer en la política gallega es con los nacionalistas del BNG".

Por último, también ha respondido a las afirmaciones de la diputada naranja Beatriz Pino, que el pasado sábado se preguntó "quién manda" en el PPdeG, si Feijóo o Baltar. "En Galicia sabe todo el mundo quién manda en el PP, pero no se sabe quién manda en Ciudadanos", ha zanjado.