Democracia Ourensana se abre a pactar con el PP en el Concello y la Diputación

La primera opción de Manuel Baltar para conservar la Diputación de Ourense era un pacto con Ciudadanos, pero estos han pedido su cabeza a cambio de dar su apoyo al PP. Sin embargo, hay una segunda vía: Democracia Ourensana (DO). Los populares se han quedado a un acta de la mayoría absoluta y la formación de Gonzalo Pérez Jácome tiene dos diputados. Pero no solo son llave en la corporación provincial, también en el Concello de Ourense, donde tienen siete ediles. Y a seis días de constituirse las corporaciones municipales, DO no descarta ninguna opción. Aunque se volverán a reunir con el PSOE, advierten de que el acuerdo "puede llegar por otro lado", en alusión al Partido Popular.

Jácome ya había dicho que estaba dispuesto a "pactar con el diablo si conseguía la gloria para Ourense". Y en esas negociaciones podría estar sobre la mesa convertirse en alcalde a cambio de apoyar a Baltar en la Diputación.

De momento, Democracia Ourensana tendrá una reunión con el PSOE el próximo martes, pero reconoce contactos con todas las formaciones políticas con representación, excepto con el BNG. "Nos vetó, cuando tenemos la llave para cambiar el gobierno de la diputación", justifica DO.

La formación de Jácome defiende su legitimación para negociar y deja patente que no acepta "imposición de criterios", así como acusaciones de que ya había un pacto previo con el Partido Popular que le permitiría mantener la Diputación a Manuel Baltar a cambio de que Pérez Jácome fuese el futuro alcalde de Ourense. En opinión de DO, eso fue una estrategía que utilizó el PSOE para "presionar" e intentar justificar que finalmente no se llegue a ningún acuerdo.

La única reunión oficial que hubo hasta ahora fue el encuentro entre Pérez Jácome con el secretario provincial del PSOE y candidato socialista Rafael Villarino, que encabezó la lista más votada al Concello. Pero eso no quiere decir que puedan existir otros contactos, tal y como se reconoce desde DO. "En una democracia como la nuestra, la suma de mayorías es fruto de acuerdos", señalan y vinculan los pactos a la gobernabilidad de las dos instituciones en juego: concello y diputación.

Mientras, desde Ciudadanos presionan al líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, para que fuerce el relevo de Manuel Baltar si quiere conservar la Diputación. La diputada y miembro del comité negociador de Ciudadanos en Galicia, Beatriz Pino, pide al presidente de la Xunta que abandone su "silencio". "¿Quién manda realmente en el PP gallego: Feijóo o Baltar?", se pregunta.

Esta diputada recuerda que la familia Baltar lleva "heredando" la Diputación de Ourense desde 1979: "vieja política, política obsoleta, precisamente modelos de política frente a los que se planta Ciudadanos".

La diputada de la formación naranja recordó que la pérdida de la mayoría absoluta del PP en la Diputación es una realidad y la solución está sobre la mesa: "seguirán al frente siempre que Baltar se quede fuera". Sin embargo, el actual presidente de la Diputación no acepta ese veto.

"Nos preocupa que la dirección del PPdeG deje esa decisión a la cúpula provincial del partido. Nos parece increíble el silencio de Feijóo", lamenta Pino.