Feijóo acepta los apoyos de Vox pero rechaza que entre en los gobiernos del PP

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, expuso ayer su esquema preferido para las negociaciones del PP con Ciudadanos y Vox para formar gobierno en ayuntamientos y comunidades autónomas. El político gallego defiende que los ejecutivos salgan de una alianza con Cs y, solo si es necesario, contar con apoyos puntuales de Vox para la investidura, pero rechaza que la formación de ultraderecha forme parte de estos gobiernos. No obstante, poniendo la venda antes de la herida, Feijóo también comentó que respetaba las necesidades y estrategias de cada territorio.

"El PP quiere gobernar con Ciudadanos y para ello, si necesitamos el apoyo de Vox, lo pediremos en la sesión de investidura, pero no soy partidario de que Vox entre en los gobiernos", declaró el presidente gallego en una entrevista a la cadena Cope. Precisó, en todo caso, que esta era su visión desde Galicia, donde el partido de Santiago Abascal no tiene representación alguna, por lo que su postura "es más fácil que la de otros compañeros".

Feijóo reclamó además a Ciudadanos que apoye a los populares, porque si no cometerá "un fraude electoral", ya que prometieron no pactar con el PSOE de Pedro Sánchez.

Como en otras veces, el titular de la Xunta demandó una reforma electoral para facilitar que gobierne la lista más votada. "No puede ser que el partido ganador se convierta en perdedor, y el que pierda se convierta en gobierno", afeó. Así, apostó por la introducción de una segunda vuelta o de un "plus parlamentario" para la formación ganadora de las elecciones, de tal forma que facilite la gobernabilidad. "No puede ocurrir como en Galicia, donde el PP ha ganado en tres diputaciones y vamos a ver si gobernamos en alguna", destacó.

Preguntado sobre si volverá a presentarse como candidato a la Xunta en las próximas elecciones, Feijóo jugó con la ambigüedad en su respuesta, pero no lo descartó. Comentó que le quedan 15 o 16 meses de legislatura y que en ese tiempo pueden cambiar muchas cosas. "A los gallegos les diré lo que creo que es bueno para Galicia desde el punto de vista del PP. Me tendré que pronunciar. Pero en año y medio pueden pasar tantas cosas que ni yo podría contestar con claridad", dijo.