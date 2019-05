Pactad, pactad, malditos?

La película"Danzad, danzad, malditos?" terrible por realista, dibujaba las secuelas del crack del 29 en las Bolsas norteamericanas que llevó al suicidio a no pocos magnates económicos y a la miseria a casi todo un país. Y lo resumía describiendo a una pareja de baile, obligada por las circunstancias, a ganar un concurso cuyos vencedores obtendrían una cantidad de dinero imprescindible para vivir. Unos vencedores que serían los que lograran tenerse en pie hasta ser los únicos en esa postura y así sobrevivir a la miseria un día más, acaso una semana. Sirven, título y argumento, debidamente adaptados y con algo de imaginación, para aplicarlos a otra danza, la de los pactos, que tiene como premio el poder y la gloria postelectoral. Pero sólo para quienes resistan hasta el final los diálogos de oferta y demanda, los chalaneos, faroles y trucos en partidas que son mitad azar y mitad contrato especialmente redactado y legalizado. Incluso hay quienes, con cierta ingenuidad, califican todo ese proceso como "legítimo". Es cuestión de opiniones?

Esa danza apenas se ha iniciado, con los usos y costumbres propios de un salón en el que los bailarines buscarán, dando una serie de vueltas de ojeo, la pareja que les parezca más atractiva o más fácil de convencer, según las intenciones que tenga cada cual; y se verá quién invita a salir a la pista y quién acepta.

En teoría, la selección previa está situada en un marco de supuestas afinidades ideológicas, programáticas o sólo aritméticas, aunque si las parejas varían, las explicaciones se acomodan y muy a menudo con un cinismo medible sólo según van creciendo las contradicciones entre lo que se dijo horas antes y lo que se hace al día siguiente. Es otra de las reglas del concurso que rige el espectáculo y que los meros observadores suelen olvidar, haciendo así bueno el juego de los que manejan las bazas. Personajes que nunca -o casi- salen a la palestra pero que se dicen profesionales de la política aunque, a veces, apenas alcanzan la imagen y/o la categoría de mercenarios.

Todo -reglas, salón, pista y participantes- se controla desde los estados mayores de los partidos o grupos a cuyos representantes se les exhorta a resistir para lograr el premio de un pacto que implica gobernanza. No hay expresiones verbales pero, en el subconsciente, los negociadores notan la insistencia de una consigna: "pactad, pactad, malditos", a veces con la instrucción específica de que hay que resistir y salir con el premio en las manos. Esa es la tarea de los mediadores, elaborada como queda dicho antes de las elecciones y matizada después en función de la aritmética para hacer compatibles políticas que no solo no lo son en la mayoría de los casos, sino que en ocasiones llegan a ser contradictorias. Y por eso se habla de las interpretaciones, que no sólo no fortalecen la estabilidad: más bien apenas la apuntalan, y no amplían la base social de los gobiernos sino que la confunden. Dicho, por supuesto y como siempre, a modo de opinión personal.

Los bailarines, a nivel estatal serán los que todo el mundo conoce, pero representados por gente de su confianza en la mesa donde, al mismo tiempo que se danza, otros juegan las cartas. De un lado el gobierno del señor Sánchez, que cuenta, por ser lo que es, con la mejor apuesta de todas ya que su envite se analizará muy despacio.

Y por el resto de los jugadores, desde los podemitas a los separatistas pasando por los autodesignados liberal-centristas -o sea, Ciudadanos- que con sus mejores galas espera a ver las cartas y decidir lo más conveniente. En los diálogos no cuentan ni los escrúpulos, que se dejan en casa si se tienen, ni la conciencia, que en política es algo aleatorio. Ni cuentan algunos tópicos ya por manoseados, inútiles: es el caso de la "lista más votada" como dato a respetar. Manejado durante mucho tiempo por el PP, que era el perjudicado por las sumas heterogéneas, ahora los conservadores han abandonado la melodía, y no por convicción, sino por "realismo". Ya se ha dicho que, en cuanto constataron que el pluripartidismo ofrecía más posibilidades de tocar poder, se olvidaron de la jaculatoria y ahora hacen lo mismo que sus adversarios aunque, por el momento, con menos alternativas.

En la otra orilla hacen lo mismo pero con un horizonte más ancho. Al PSOE, que es el amo del salón, le da lo mismo quién haya de ser su pareja -o más-, siempre que acepte las condiciones y no dispare el precio de la colaboración. De ese modo, y con tan pocos remordimientos por sus pasadas afirmaciones, no se privan los socialistas de acusar a quienes rechazan el trato de establecer "cordones sanitarios" contra quienes los inventaron, que fueron ellos mismos.

Ni tampoco guardan rencor, ni en Moncloa ni en Ferraz, a quienes insultaron un día al señor Sánchez diciendo que eran "cómplice de los golpistas" -separatistas-, aunque respondiera, don Pedro al orador, que con él "ya no tenía más que hablar".. Y es que en la política todo es relativo, desde la palabra "nunca" a la de "incompatibilidad"; todo se compra o se alquila dentro de las reglas del juego, y a veces fuera. ¿No dijo alguien aquello de "París bien vale una Misa??". Pero esa es otra historia, con distintas intrigas.

En términos de Galicia, el baile está ya muy avanzado porque, además, hay precedentes. Cambian algunos danzarines, eso sí: en la pista reinará don Gonzalo Caballero por orden de la superioridad en lugar de sus predecesores, y también sus parejas. Porque además de Ana Pontón estarán, ni juntos ni revueltos, Gómez Reino, y acaso Luís Villares, y por supuesto alguno o los tres alcaldes de En Marea que ya son ex pero que quizá prefieran una salida honrosa antes que una vida com respiración asistida. Y es posible que, si no la dirección del baile, se permita al señor Beiras Torrado la condición de guardián de la fe, no vaya a ser que alguien se despiste y acceda a pactar lo que no puede y se convierta de facto en un traidor y quizá tambien blasfemo. Y ya se sabe en este antiguo Reino que aquí, de forma habitual, la apariencia es la madre de la ciencia, y que si alguien no se atiene a la letra del dogma lo excomulgan y puede pasarlas canutas en las redes de los poderes fácticos. Y en las otras, las más ladinas, que llaman "sociales". Según se mire.

Así las cosas, alguien habrá ya que se pregunte qué es lo que se pactará -más o menos- y cómo se presentarán los acuerdos a la gente del común. Y la verdad es que esto último poco importa, porque aquí al personal que integra el estado llano le importa un rábano lo que después de la romería electoral hagan los "santos" con su voto. Salvo los pocos que profesan la llamada "escuela luterana" -o sea, protestantes habituales- porque el resto suele comulgar con ruedas de molino pese a la dificultad para tragarlas. Simplemente por comodidad, ya que lo es pensar lo menos posible y dejarse adormecer por las teorías complicadas. De ahí que algunos aleguen que sus pactos son "a la europea", porque en ellos participan fuerzas de todo tipo y condición; pero no es del todo cierto: por ahí adelante los acuerdos se establecen entre grupos lo más afines posibles, que comparten ideas claves y compatibles entre ellas sobre economía, política, organización territorial y demás esquemas en los que caben matices pero no más. Y aquí. en cambio, la única regla es la del birlibirloque: "reparte lo que quieras, que me conformo con lo que me toque".

En el fondo, de lo que se trata es de hacer lo posible -y a veces lo imposible- no sólo para que no gobierne el adversario sino para que, además, su peso político y social pese lo menos posible, por si las moscas, que dentro de cuatro años hay de nuevo elecciones.

Y como, según se ha escrito, ya hasta el PP entra en el juego ahora que tiene parientes -aunque alguno más bien poco deseable-, ya nadie queda para reclamar que se respete la voluntad de las urnas. Lo que sí que permanece, de momento, es un efecto colateral diferente en cada pacto.

Por ejemplo, y citando como se acaba de hacer, a los Populares, hay que establecer al menos como opinión personal, que su situación en la Diputación de Ourense, en la que parece haber perdido la mayoría absoluta, es mucho más decisiva que en algunos otros puntos donde la izquierda acordará salidas aunque sean pelín complejas. Y es que en la tierra de los Baltares, y dicho con todo respeto, no sólo se juega el PPdeG su presente y su inmediato futuro, por más que su presidente el señor Feijóo relativice estos términos; también a largo plazo quedan en el aire opciones que dependen de demasiadas cosas para permitirse el lujo de ignorarlas. Seguramente por eso es allí, en la cuna -ourensana- del buen hacer político, además de unas cuantas astucias, y lugar en el que los más listos oyen crecer la hierba, como definió la habilidad un antiguo vicepresidente de la Xunta, donde se va a jugar la partida más interesante y en la que todos afinarán sus argumentos antes de firmar compromisos. Teniendo en cuenta, a la vez, que allí, donde As Burgas calientan bastante los cuerpos, no faltará quien lo haga con los ánimos alentando por una parte las voces de apoyo o, por la otra, el estruendo y los abucheos de disconformidad.

Al tiempo?