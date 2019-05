Jácome plantea un acuerdo con el PSOE para garantizar la gobernabilidad en Ourense

El líder de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, y el candidato socialista a la Alcaldía de Ourense, Rafael Rodríguez Villarino, mantuvieron ayer un primer encuentro de carácter informal para intercambiar impresiones y hablar sobre un posible pacto de gobernabilidad. El lugar elegido fue una terraza frente a la casa consistorial, pues como dijo Jácome "no hay nada que ocultar, no como otros", después de que ambos manifestasen su intención de dialogar y negociar.

Fue un encuentro de lo más esperado, sobre todo después de que Rodríguez Villarino, cabeza de la lista socialista más votada en Ourense el 26-M y que logro 9 concejales, calificaba la jornada del domingo como "histórica" y afirmaba que el PSOE iniciaba una vía de contactos para posibles pactos con todos los grupos que consiguieron representación en el Concello de la capital, excepto con el Partido Popular.

Por su parte, Pérez Jácome, con 7 concejales para DO -los mismos que lograron los populares- reconoció ayer a FARO DE VIGO estar abierto a "las negociaciones con otras formaciones y a todas las combinaciones posibles", aunque en su comparecencia para valorar los resultados electorales advertía de la necesidad de alcanzar un "pacto de gobernabilidad" previo a la investidura, y de esa forma evitar "reeditar" lo que acontecía en el pasado mandato, en alusión al gobierno de minoría del gobierno popular.

De esta manera envía un mensaje claro a Rodríguez Villarino, que baraja la posibilidad de gobernar en minoría si no llega a un acuerdo con DO. "Eso sería una jesusada", según Jácome. De producirse esa situación, el líder de Democracia Ourensana anuncia que se opondrán. "Si el planteamiento es me aseguro una investidura y luego arreglare, lo vamos intentar evitar y es lo que le trasladaré a Villarino", indicó.

Lo que mantiene el líder de DO, como así lo anunció durante toda la campaña en materia de pactos, es la disposición de su formación política a "pactar con el demonio si eso trae el cielo para Ourense", aunque reconoce que la hoja de ruta que manejan en estos momentos es un acuerdo con los socialistas.

De ahí que, Pérez Jácome insiste en la necesidad de constituir "un gobierno estable". Y aunque evita avanzar los términos del primer contacto mantenido con Rodríguez Villarino, el dirigente de Democracia Ourensana entiende que se debe llegar a ese acuerdo con los socialistas. "Jamás querría ser alcalde si no puedo hacer cosas", apunta Jácome en alusión a la necesidad de contar con una mayoría estable que permita sacar adelante proyectos fundamentales para la ciudad.

En esa misma línea se manifestó uno de los hombres fuertes de la candidatura y asesor jurídico, Miguel Caride, número cinco de la lista, al rubricar la apuesta por "un acuerdo de gobierno fuerte", que asegura "es lo que se necesita, con el objetivo de poder aprobar "cuestiones esenciales" como el Plan de urbanismo.

Democracia Ourensana plantea además un acuerdo a cuatro bandas para sacar "a la saga Baltar" de la Diputación provincial. Para ello propone un pacto entre Democracia Ourensana, PSOE, BNG y Ciudadanos.

Su idea es que la Diputación sea gobernada por el partido de Jácome y los socialistas y que cuenten con apoyos puntuales de BNG y Ciudadanos.