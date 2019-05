Feijóo insiste en "ensanchar" el PP y dice que a él "no le gusta Vox"

Después de que el presidente del PP, Pablo Casado, negara un giro al centro de su formación, el titular de la Xunta y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, insistió en que sí hubo una "reacción" en las tres últimas semanas que permitió a los populares mejorar en seis puntos su resultado electoral respecto a la generales. Y, por esta razón, subrayó que "ése es el camino a seguir, la dirección apropiada". "Hay que seguir ensanchando el partido hasta recuperar los diez millones de votantes que tuvimos", concluyó.

Y, de la misma manera, fue contundente al mostrar su rechazo hacia opciones de extremaderecha: "A mí no me gusta Vox y a los gallegos tampoco". Y así recalcó que el PP "no es Vox, ni lo ha sido, ni lo será". En cuanto a posibles pactos para gobernar en ayuntamientos y comunidades, Feijóo volvió a señalar que el modelo es el andaluz, donde los populares contaron con el apoyo de la formación de Santiago Abascal para la investidura pero no entraron en el gobierno.

Sobre el posible nombramiento de Cayetana Álvarez Toledo, el presidente de la Xunta advirtió que "es una responsabilidad indelegable" de Casado. Pese a que en una comida celebrada en Madrid el pasado lunes varios barones territoriales, entre ellos el líder del PPdeG, mostraron su disconformidad con esta elección e insistieron en mantener el "giro al centro", tras el Consello de la Xunta Feijóo evitó inmiscuirse en una decisión que corresponde a Casado. "Vamos a respetar esa competencia que tiene y él sabrá cúal es la propuesta más adecuada", señaló.

De Cayetana Álvarez de Toledo se limitó a decir que "desde el punto de vista de formación e ideológico es muy profunda".