Villarino abre diálogo para tejer posibles pactos en el Concello "menos con el PP"

Rafael Rodríguez Villarino, el candidato socialista de la ista más votada para la Alcaldía de Ourense, calificó ayer la jornada del domingo "de histórica", y afirmó que a partir de ayer mismo iniciaba una vía de dialogo para posibles pactos con todos los grupos que consiguieron representación en el Concello, menos con el PP "porque para rescatar esta provincia hay que impedir que el Partido Popular siga gobernando en el Concello o en la Diputación", indicó.

"Se trata de cambiar a la familia Baltar. Hoy es un día histórico con un claro ganador y un claro perdedor y otros partidos que están en claro retroceso. Asumimos el mandato ciudadano de gobernar la ciudad y la provincia con responsabilidad vamos a cambiar a una familia que lleva gobernando 31 años la diputación y vamos a cambiar al enviado de Feijóo, que estuvo paralizando la ciudad cuatro años", reflexionó.

Por lo pronto, el mejor colocado para ser el próximo alcalde de Ourense no descartó la posibilidad de encabezar un gobierno monocolor. Sin embargo, sí se mostró más rotundo a la hora de descartar la cesión de la jefatura del gobierno local a otro grupo político, una hipótesis que, según dijo, "no entra dentro de la lógica política teniendo una mayoría, como es el caso". Acerca del futuro de la Diputación y de la continuidad de Manuel Baltar al frente del organismo, Villarino quiso hacer un llamamiento a la "responsabilidad", en referencia a un pacto entre populares y Democracia Ourensana. En ese sentido, el socialista aseveró que su partido asume "el mandato ciudadano de gobernar tanto la ciudad como la provincia".

Otra de las reacciones aguardadas durante la jornada de ayer era la del todavía alcalde en funciones. Jesús Vázquez cerró la puerta a que la DO de Gonzalo Pérez Jácome apoyara su continuidad al frente de la alcaldía, en una intervención en la que se retrotrajo a "lo ocurrido a lo largo de los últimos cuatro años" para insinuar que, también por su parte, un entendimiento con Jácome supondría "volver atrás en la ciudad" . Sobre su continuidad en la corporación, el popular quiso ser explícito: "No me voy; voy a seguir y contemplo incluso un diálogo con el PSOE", sentenció.

Por otro lado, Jácome no cerró la puerta a ninguna posibilidad de acuerdos dentro del concello. En declaraciones a FARO, el líder de DO -partido que logró ser tercera fuerza en el municipio, empatado a siete ediles con el PP- dijo tener en cuenta "todas las combinaciones posibles", aunque evitó realizar cualquier tipo de pronunciamiento antes de que tuvieran lugar los encuentros entre fuerzas políticas. La configuración de la corporación ourensana y el resultado obtenido por la formación de Jácome le sitúan como llave de la gobernabilidad. También a respecto de las circunstancias que envuelven a la Diputación, Jacóme apeló a "esperar a conocer los resultados definitivos", sin que desvelar si todavía mantendrá su veto a Baltar, pese a mostrarse crítico con el popular durante los últimos años en la institución provincial.