Sanidade cifra en 390.000 los obesos en Galicia, 83.000 más que hace una década

La obesidad alcanza proporciones "epidémicas" a nivel mundial y cada año fallecen, "como mínimo", 2,8 millones de personas. Son datos de la Organización Mundial de la Salud que incitan a la preocupación. En Galicia las cifras tampoco son modestas. Según un estudio de la Consellería de Sanidade para supervisar las conductas de riesgo entre los gallegos, un 16,4% de los que tienen 16 años o más son obesos, un dato que desde el Sergas creen incluso por debajo del valor real, ya que la cifra se obtiene a partir de la información que ofrecen los propios entrevistados sobre su peso y talla.

En números absolutos, ese 16,4% de la encuesta, realizada a 7.841 personas, se traduciría en más de 387.000 gallegos con arreglo al padrón de 2017, cuando se hizo el trabajo de campo, y supone unos 83.000 más que los registrados en un estudio similar de la Xunta de hace una década. Entonces el 12,5%, casi cuatro puntos menos, de la población de 16 o más años tenía un índice de masa corporal superior a 30 -lo que indica obesidad-. Con el padrón de 2007, ese porcentaje implicaba unas 304.000 personas. El Ejecutivo gallego advertía ya sobre cómo la obesidad "es factor de riesgo de muchas enfermedades, especialmente de las dolencias cardiovasculares", aviso en el que vuelve a incidir una década después.

Además, aunque no llegan a obesos, un 38,6% de los gallegos tendría sobrepeso, según la encuesta. El porcentaje es casi un punto inferior al medido en 2007, pero la Consellería de Sanidade advierte de que entre la población de 45 años en adelante es la situación "más frecuente": afectaría al 44% en estas edades. En el extremo opuesto se situarían quienes tienen un peso por debajo de lo normal, sobre todo chicas de 16 a 24 años, con un 11%.

Un tercio de los gallegos se preocupa por lo que come. Al menos así lo refleja el que un 35,4% asegure que consulta siempre la etiqueta nutricional de los alimentos que compra y en lo que más reparan es en el contenido de grasa (35 por ciento), seguido de las calorías y azúcares, ambos con un 22%. Uno de cada diez supervisa cuánto sal contienen. Otros ignoran la etiqueta, pero unos cuantos porque no tienen más remedio: un 12% asegura que no puede verla o entenderla, porcentaje que se duplica entre los jubilados.

¿Y qué comen los gallegos? Según la encuesta, el 70% toma como mínimo un pedazo de fruta al día, aunque los que consumen verduras u hortalizas a diario no llegan a la mitad. Además un 80% consume pescado al menos una vez por semana.

Un estudio centrado en los escolares gallegos en 2014 reveló que un 9,4% de alumnos en Primaria y un 6,3% en Secundaria padece obesidad. La Xunta se propuso con el plan Xermola disminuir esa prevalencia.