Curiosidades de las Elecciones Municipales en Galicia: votos centenrios y uno 'zombie'

La normalidad con que se desarrollan las citas electorales suelen hacer que las anécdotas y las notas de color queden más expuestas de lo habitual. Este 26-M las hubo para todos los gustos: desde escaramuzas por la ausencia o el estado de las papeletas, hasta el voto de una vecina que se había vuelto zombie en Dozón a ojos de los registros censales. A sus 84 años, se acercó con normalidad hasta su mesa electoral cuando comprobó que no constaba entre la lista de electores. Una llamada de la portavoz del BNG en la localidad, Mar Vila, a la delegación provincial del INE aclaró el malentendido:_la mujer figuraba oficialmente como fallecida, hecho que el 28 de abril no pudo constatar, pues decidió abstenerse.

La mañana, en sí, empezó con los clásicos –y rápidamente subsanados– incidentes como la aparición de una cerradura bloqueada en un colegio electoral de Brandía (Santiago) y el retraso en la apertura de la Casa Rectoral Padres Capuchinos, en Vigo, que estiró su horario de voto un cuarto de hora pasado el cierre oficial estipulado para las 20.00.

Pero ninguno de los grandes líderes políticos de Galicia quiso dejarlo para el final. El más madrugador, Abel Caballero: a las nueve y media se presentó ante las urnas. Alberto Núñez Feijóo compareció a mediodía en el Niño Jesús de Praga del Areal en un ritual en el que solo desentonó la petición de unos de los miembros de no ser grabado por la nube de cámaras que rodearon al popular.

Otros votos pasaron menos desapercibidos, y no precisamente por su vinculación con los partidos. Se hizo un hueco en el anecdotario el de Lola de A Pena de Gundivós, quien a sus 105 años no dejó de depositar su papeleta en el municipio de Sober, incluso bromeando con los miembros de la mesa. El suyo fue un voto centenario, como el de María Bouzas Senín en la parroquia de Setecoros (Valga), en su caso a punto de cumplir los 103 años. María Torres, en O Grove, hizo lo propio con 95 y expresó un anhelo: "Ojalá pueda volver a votar en las próximas". El periplo vital de las tres es también una lección de Historia: experimentaron dos dictaduras, una república, y el regreso de la Monarquía con el sistema emenado de la Transición.

Los percances con las papeleta son también habituales. En Palmou, Nicolás González Casares denunció la ausencia de las suyas, las europeas del PSOE que lidera, en Galicia, mientras que su compañero de partido y alcalde en O Grove, José Cacabelos, reclamó paralizar la votación en un colegio tras detectar que algunas papeletas socialistas estaban marcadas con insultos. Cacabelos, eso sí, protagonizó una imagen un tanto más amable: su oferta de churros a los componentes de las mesas.

Aunque hubo postales que proyectaron la trascendencia que a veces tiene la normalidad. En Comoxo (Boiro), un sistema de pictogramas facilitó el voto a los censados con discapacidad intelectual. Un total de 16 personas en Galicia votaron gracias a kits de accesibilidad para invidentes. En Pontevedra, la número seis de la lista del PSOE, Ada Otero, acudió al local electoral como la primera candidata candidata 'trans' en unas municipales en Galicia. Hasta en las votaciones más anodinas hay noticias antes de los resultados.