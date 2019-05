Las anécdotas de las elecciones municipales 2019 en Galicia

Los colegios electorales en Galicia han cerrado sus puertas y solo queda esperar a los resultados de las elecciones municipales 2019 para saber cómo quedará el mapa del poder local en la comunidad autónoma en una cita que muchos han visto como una segunda vuelta de las pasadas elecciones generales y en las que el PSdeG salió victorioso.



A la espera de que las mesas electorales que durante el día han permanecido abiertos realicen el escrutinio y se conozca el resultado de las urnas, lo que sí podemos avanzar con seguridad es el listado de anécdotas que cada cita electoral deja tras de sí. Aunque por lo general no se han registrado grandes incidencias, los gallegos han podido votar por la renovación de los 313 concellos de Galicia con total tranquilidad, sí se han conocido 'acontecimientos extraños' que han animado el día:





Elecciones municipales en Dozón: la señora Carmen no puede votar

Elecciones municipales en Galicia: para votar, no importa la edad

#Elecciones26M

María Bouzas Senín está considerada la abuela del Concello de Valga. Se trata de la vecina más longeva, con nada menos que 102 años; y camino de los 103, que cumplirá el 8 de julio hoy ha ejercido su derecho a voto https://t.co/dpdrLKkYST pic.twitter.com/ES7RdRnc0I — Faro Arousa (@FaroArousa) May 26, 2019

Elecciones municipales en Vigo: Abel Caballero 'lo peta' en Twitter

Elecciones municipales en Arousa: los churros de Cacabelos

Cacabelos reparte churros en O Grove // FARO

Las anécdotas electorales en España

La señora Carmen no fue a votar en las Elecciones Generales del 28-A, pero sí ha ido ejercer su derecho a voto el 26-M. Al menos lo ha intentado, porque a sus 84 años esta vecina de Dozón no ha podido depositar su papeleta porque figura como fallecida en el censo. La candidata del BNG al concello pontevedrés lo ha registrado en un vídeo junto a la afectada que ha dicho de viva voz y ante el actual alcalde: "Estou morta".Son muchas las imágenes que deja una jornada electoral. En Galicia, son tres las mujeres que han protagonizado algunas. En Sober, María Dolores García Díaz, conocida como Lola de A Pena de Gundivós, ha acudido a votar a sus 105 años. María Bouzas Senín está considerada la abuela del Concello de Valga. Se trata de la vecina más longeva, con nada menos que 102 años; y camino de los 103, que cumplirá el 8 de julio. Esta mañana esta vecina de Cerneira acudió a votar. Tampoco se perdió la cita María Torres, de 95 años, quien tras votar en O Grove manifestó: "Ojalá pueda volver en las próximas elecciones". Abel Caballero es tendencia . Una vez que se ha difundido el sondeo a pie de urna que le otorga una mayoría absoluta superlativa en Vigo, el nombre del alcalde y candidato a la reelección por el PSdeG aparece como el quinto 'trending topic' en Twitter en toda España.A falta de que comience el escrutinio y se conozcan los resultados oficiales, los tuiteros están mostrando su estupefacción el abultado apoyo cosechado por el regidor. La escritora Ledicia Costas, por ejemplo, se hacía eco de un comentario pronunciado en el programa 'Al rojo vivo', de La Sexta, en el que se referían al alcalde socialista como "Súper" Abel Caballero.Los colegios electorales abren a primera hora de la mañana. José Cacabelos, candidato del PSdeG en O Grove -ajeno todavía a la polémica alrededor de sus papeletas- se presentaba a primera hora del día en su colegio electoral con una sorpresa para el presidente y los secretarios de la mesa electoral en la que le tocaba votar: una buena ración de churros Una apoderada de ERC en Barcelona que se ha quedado en sujetador en plena sala tras quitarse su camiseta con un lema por la libertad de "los presos políticos" y un candidato en el hospital al haber sido intervenido quirúrgicamente, son algunas de las anécdotas de esta jornada electoral.La representante de ERC había acudido al colegio Sant Miquel del Eixample, donde iba a votar el candidato a la Alcaldía de Barcelona Manuel Valls, con una camiseta en la que se leía en inglés el lema "Free all catalan political prisoners" (Libertad para todos los presos políticos catalanes), por lo que fue reprendida por un apoderado de Vox por vulnerar la ley electoral.En respuesta, la mujer se ha quitado la camiseta en medio de la sala de votaciones para darle la vuelta y ponérsela del revés dejando a la vista su ropa interior, de manera que el lema quedaba disimulado.Dos personas han sido detenidas este domingo durante el transcurso de la jornada electoral, según ha informado la subsecretaria del Ministerio del Interior, Isabel Goicoechea, en rueda de prensa para dar el segundo avance de participación, a las 18.00 horas, junto al secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver.Una de las detenciones se ha producido en el municipio toledano de Herreruela de Oropesa después de que un vecino, tras depositar sus votos, cogió una urna, la depositó en el suelo y empezó a pisotearla hasta romper la tapa. Según la subsecretaria del Ministerio del Interior, ha habido que interrumpir la votación y, tras consultar el incidente con la Junta Electoral Central de la zona, se han paralizado las votaciones durante 40 minutos.Por otro lado, un ciudadano ha sido detenido en Dos Hermanas (Sevilla) después de lanzar todas las papeletas que estaban a disposición de los votantes al suelo, generando así una confusión importante para los que estaban presentes en el colegio electoral. En ambos casos se ha interrumpido durante unos minutos la votación, tiempo que se prolongará a partir de las 20.00 horas, momento en el que está previsto el cierre de los colegios electorales.En cualquier caso, Goicoechea ha destacado que la jornada está transcurriendo "con absoluta normalidad" y ha calificado estas dos detenciones de "anécdotas". Asimismo, Oliver ha informado de que en un total de 35 municipios no se ha presentado ninguna candidatura local y, por tanto, deberán volver a las urnas en seis meses para elegir candidato.