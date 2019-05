Multas de hasta 10.000 euros a promotores que no inscriban su suelo industrial en un censo

Galicia tiene 1,2 millones de metros cuadrados de suelo empresarial sin vender. El enorme stock de parcelas vacías se debe a la mala planificación que se hizo hace décadas de las necesidades de polígonos industriales y que la Xunta lleva años intentando corregir mediante bonificaciones importantes en el precio del suelo. Y para que esto no vuelva a ocurrir y la oferta de parcelas se ajuste a la demanda, el Gobierno gallego creará un censo de suelo empresarial, que permitirá conocer la disponibilidad de terrenos para la implantación de empresas en toda la comunidad autónoma, no solo públicos sino también privados. De hecho, todos los promotores estarán obligados a inscribir sus parcelas en este registro. Si no lo hacen se enfrentan a multas que oscilarán entre los 1.000 y los 10.000 euros.

Una vez se apruebe el decreto que regulará el Censo de Solo Empresarial de Galicia, los gestores de los actuales polígonos industriales tienen tres meses para hacer la inscripción de las parcelas. Si se trata de suelo empresarial nuevo, el plazo para registrarlo será de solo un mes.

"Se trata de disponer de información exhaustiva y actualizada para facilitar la creación de empresas", explicó ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que anunció el inicio de la tramitación del decreto que regulará el nuevo censo.

El problema es que hay 34 parques empresariales que son titularidad del Gobierno autonómico, pero hay otros polígonos que dependen de otras administraciones como el Estado o los concellos, a los que se suman aquellos de iniciativa privada, de manera que la Xunta no dispone de una información completa sobre la disponibilidad de suelo empresarial en Galicia.

"La finalidad de esta herramienta es determinar al detalle y de forma pormenorizada el suelo empresarial realmente disponible en Galicia, con independencia de quien sea su promotor así como el grado de ocupación de las áreas empresariales existentes", señala la Xunta. Un estudio realizado por el Laboratorio do Territorio da Universidade de Santiago apuntaba ya a que un tercio de todas las parcelas industriales de Galicia estaban vacías: unos 5.000 solares.

En el nuevo censo de la Xunta además de inscribir las parcelas habrá que identificarlas con su referencia catastral, superficie y usos permitidos y se indicará si se trata de naves, oficinas o parcelas y los usos (industriales, servicios, comerciales o logística). También se indicará qué solares están disponibles para venta, arrendamiento o derecho de superficie...

Feijóo avanzó que hay una mayor demanda de suelo empresarial e informó que se están ampliando 14 polígonos empresariales: Arteixo, Plisan, Quiroga, Taboada, Palas de Rei,Xinzo de Limia, Paderne de Allariz, Pontecaldelas, O Corgo,Carballo, Castro de Ribeiras de Lea, Melide, Meira, Lalín, Cabana de Bergantiños.