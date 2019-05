Feijóo busca el voto para el PP de los socialistas que se sienten españoles

El presidente del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, intenta sacar provecho de las escenas que se registraron ayer en el Congreso de los Diputados durante la sesión de constitución de las nuevas Cortes. Especialmente de las protagonizadas por los políticos catalanes presos por la deriva independentista. En un acto en Viveiro (Lugo), pidió el voto a quienes en otras elecciones optasen por el PSOE y a los "muchísimos socialistas que no estén de acuerdo con el espectáculo" visto con los presos del "procés" tomando asiento en la Cámara baja.

"Ver a esos políticos independentistas, cómo se ríen de todos en el Congreso y en el Senado, cómo dicen que hay que construir la república catalana en el mismo momento que juran o prometen la Constitución porque no la van a cumplir nunca", reprobó el presidente del PP.

Por ello, y tras asegurar que hay "muchísimos socialistas que se sienten españoles", Feijóo soltó que "hay que pedirles el voto" para el PP en las próximas elecciones municipales.

El dirigente popular defiende que el domingo no se repita el resultado de las generales -en las que el PSOE superó ampliamente al PP, infligiéndole una derrota histórica- y que la ciudadanía vote no a un partido, sino al candidato. "El día 26 no se elige entre siglas o ideologías, sino a un vecino", declaró el presidente de los populares gallegos.