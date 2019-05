CSIF pide renovar las competencias de 6.000 técnicos sanitarios

El sindicato CSIF pidió ayer el reconocimiento de la categoría profesional de los técnicos sanitarios de Galicia mediante la actualización de sus funciones, que no han variado "desde 1973". Las atribuciones de un colectivo que cifró en 6.000 personas "ya no se corresponden con el trabajo que realizan en la actualidad" y no se reconocen tareas de ayuda a médicos y enfermeros, lo que genera "precariedad laboral".