"No creo que el partido haya esquinado la figura de Rajoy; sigue siendo un referente"

-En 2014 obtuvieron 16 escaños, el CIS les da 11 o 12. Todo apunta a una noche de malos resultados para el PP.

-El presidente Feijóo habló de errores estratégicos en las últimas generales, ¿comparte ese diagnóstico?

-No tuvimos buenos resultados, habrá que analizar las causas, pero yo no le voy a enmendar la plana al presidente Feijóo. No supimos presentar bien nuestras opciones a la opinión pública y al final, con esta fragmentación, ya sabe los riesgos que hay al dispersar el voto. Ahora, ojalá que muchos electores que no captaron bien nuestro mensaje reconsideren su voto.

-¿Fue el PP más derecha que centro en las generales?

-Ahora estamos en lo que estamos, en insistir en nuestro mensaje de centro y derecha: un partido centrado y centrista, moderado, y profundamente europeísta.

-Junto con Ana Pastor, ¿se siente uno de los últimos marianistas dentro del PP?

-Yo no estoy con facciones ideológicas o personalistas, estoy con el PP, con el europeísmo.

-Las ansias de poner punto y aparte en este nuevo PP, ¿han esquinado la figura y el legado de Rajoy?

-Sigue siendo un referente. Yo creo que no. En nosotros no se amplían las amistades por sustitución, sino por ensanche.