Caballero pide unir en el PSOE "todos los votos de progreso"

Los socialistas gallegos apelan a su victoria histórica en las pasadas elecciones generales del 28-A, en las que superaron por primera vez al PP, para no solo movilizar a los suyos en la recta final para las municipales y europeas del domingo, sino para captar para el PSOE "todos los votos de progreso" como opción "útil" frente a la dispersión de la izquierda. El líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, reclamó evitar que "se pierdan" papeletas "en fuerzas minoritarias que no tienen capacidad de poner a alcaldes" y así lograr un resultado con el que acelerar "el fin del PP" de Alberto Núñez Feijóo en la Xunta en las autonómicas del próximo año.

"El triunfo electoral de los socialistas en las generales es el inicio del fin del ciclo de Feijóo al frente de la Xunta, y queremos tener ayuntamientos gobernados por socialistas para que el progreso en Galicia siga avanzando y para el que fin del PP al frente de la Xunta vaya a ser una realidad más pronto que tarde", proclamó ayer Caballero durante su visita al mercado de Sabarís, en Baiona. Estuvo acompañado del candidato a alcalde de esta villa, Carlos Gómez; del regidor de Gondomar, Francisco Ferreira; y el secretario de Justicia del PSOE, Andrés Perelló, así como de otros candidatos de concellos de la comarca, informa Europa Press.

Caballero apeló a todos los gallegos que "quieren ver una Galicia de progreso [...] para que vayan a votar en estas municipales a los alcaldes y alcaldesas socialistas, a los candidatos socialistas que son referencia de progreso en las libertades, solidaridad, compromiso con el galleguismo, con una Galicia que funcione mejor".

También destacó la importancia de las europeas, en un momento de especial trascendencia para la UE ante la resolución del Brexit, que todavía no se ha concretado. "Nos jugamos la Europa que queremos, nos jugamos la Europa de los pueblos y de la ciudadanía, que tiene encima de la mesa una amenaza que viene de la mano de la ultraderecha", sostuvo el secretario xeral del PSdeG.

Por su parte, Andrés Perelló reclamó una "gran movilización" el domingo, conjurando el lastre que padeció el PSOE en las autonómicas andaluzas de diciembre. Su desplome le permitió al PP y Ciudadanos, con el apoyo de Vox, desalojar a los socialistas por primera vez de la Junta andaluza. En las generales del 28 de abril, sin embargo, el PSOE se recuperó electoralmente y se situó como primera fuerza.

"El líder de la derecha [en referencia a Pablo Casado, presidente del PP] decía ayer que necesitaba victorias y recuperar el voto para ponerle las cosas difíciles al Gobierno. No, no es así, necesitamos alcaldes y presidentes de comunidad para ponerle las cosas fáciles a los ciudadanos, no a Pedro Sánchez, a los ciudadanos", expuso Perelló, en alusión a los comicios autonómicos del domingo, salvo en Galicia, Euskadi, Cataluña y Andalucía.

Finalmente, Francisco Ferreira señaló la aprobación del plan urbanístico de Gondomar como uno de sus pilares el próximo mandato y Carlos Gómez apostó por un cambio en Baiona ante la "mala gestión" del PP.