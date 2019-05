La Marea cede la alcaldía de A Coruña al PSOE

El declive de la izquierda rupturista continúa. Marea Atlántica podría perder la Alcaldía de A Coruña, uno de los tres bastiones de este nuevo proyecto político que hace cuatro años irrumpió en la urbe herculina, Santiago y Ferrol, y creyó posible desde ahí poder dar el salto a la Xunta. No lo logró. Ahora el proyecto de Xulio Ferreiro puede agotar su tiempo. La encuesta de DYM Market Research apunta que Marea Atlántica pasará de 10 a seis ediles, y de ser la fuerza más votada a la tercera.

Ferreiro tendría que ceder el bastón de mando a la abogada Inés Rey, la candidata socialista. El PSOE recuperaría la alcaldía, que gobernó durante años, con 9 ediles y el 30 por ciento de los votos, frente a los 6 que consiguió en 2015. Eso sí necesitaría pactar con En Marea, partido con el que compite y con el que ha tenido una relación complicada en los últimos cuatro años. El PSOE facilitó la investidura de Ferreiro, pero no su gestión.

Inés Rey lograría, según el sondeo, el objetivo que la exconselleira Beatriz Mato se había impuesto. El PP lleva cuatro años trabajando para recuperar la alcaldía que perdió en 2015. Entonces PP y Marea empataron en ediles pero Ferreiro se impuso porque logró más votos y sobre todo porque tenía con quien pactar (PSOE y BNG).

Beatriz Mato no logra remontar. Es más, pierde un edil, se ve superada en votos y concejales por el PSOE y en su bolsa de electores entra Ciudadanos, que sumaría el 8% de los votos e irrumpiría en la corporación herculina con dos concejales.

Si se confirma la entrada del partido de Albert Rivera, serían cinco y no cuatro las formaciones políticas con representación en el concello coruñés.

Ciudadanos empataría en ediles con el Bloque. Los nacionalistas gallegos repuntan. La formación frentista tenía seis ediles en 2007, cuatro en 2011 y solo uno en este mandato. Ahora con la candidatura liderada por el veterano Francisco Jorquera, que fue candidato a presidente de la Xunta, podría sumar otro más.

Inés Rey, que se impuso en las primarias socialistas frente a otros tres aspirantes como cabeza de cartel en A Coruña, tendrá que buscar acuerdos con otras fuerzas de izquierdas pero también unir a su partido. El PSOE, en los últimos cuatro años, tuvo cuatro portavoces municipales y varias crisis internas.

El proyecto de Ferreiro, que cuenta con el apoyo de Podemos, Anova y EU, podría estar a punto de caducar. Hace cuatro este magistrado suplente y profesor de derecho procesal en la Universidade de A Coruña, daba la sorpresa al hacerse con la alcaldía de A Coruña. Ferreiro y su equipo eran novatos en políticos, tenían proyecto y ganas pero no sabían nada de los tejemanejes de una corporación municipal, y sus potenciales socios de gobierno no se lo pusieron fácil.

Además, el proyecto rupturista, a nivel estatal y autonómico, vive en una crisis perpetua y múltiple. Uno de sus principales socios, Podemos sufre su propias tensiones y en Galicia el espacio de En Marea ha vivido borrasca tras borrasca hasta la concurrencia por separado a los comicios generales del pasado mes de abril. La marca rupturista en este momento no ayuda a sumar votos. De hecho, no es casual que en estos comicios no esté previsto que Pablo Iglesias u otros líderes de Podemos visiten la urbe herculina durante la campaña.

Hace cuatro años un mitin multitudinario de líder del partido morado evidenció la fuerza de la Marea y ayudó a impulsar a Ferreiro en su carrera hacia la alcaldía.