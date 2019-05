Feijóo insta a apoyar al PP para "defenderse" de las políticas de Sánchez

Aunque las elecciones generales dieron la victoria a Pedro Sánchez, el presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, cree que una victoria del Partido Popular en las municipales puede servir de contrapeso a las políticas del PSOE a nivel nacional.

Por eso, apeló a votar al PP para "defenderse democráticamente" del Gobierno de Pedro Sánchez, del independentismo catalán y del vasco.

En un acto electoral en Chantada (Lugo), donde ha apoyado al candidato del PP a la Alcaldía, Manuel Varela, el líder del PP gallego considera que si no gobierna su partido lo harán tripartitos formados por PSdeG, BNG y Podemos, que es lo mismo que decirle "sí, señor" a Pedro Sánchez.

"El problema es que cuando se le dice "sí, señor" a Sánchez hay que decirle sí a Pablo Iglesias y a Podemos y sí al independentismo catalán y al independentismo vasco. El problema es que la llave de Galicia no puede estar en Barcelona, el dinero que viene a Galicia no se puede decidir en Tarragona... El diseño de España no lo pueden decidir Batasuna Bildu y ERC", alertó.

En su opinión, además, las infraestructuras de Lugo no se pueden pactar con ERC porque si no Lugo, por ejemplo, no tendrá ninguna infraestructura concluida en la próxima legislatura, ha augurado.

"El problema es que o nos defendemos o si no evidentemente perderemos. Y yo vengo a aquí a proponer que nos defendamos, democráticamente, con votos, con mayorías, que hagamos una Diputación de Lugo que, con la Xunta, dinamice la provincia", propuso.