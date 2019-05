El registro de perros peligrosos se dispara tras el alza de las sanciones: 2.000 más en un año

Cada día del año pasado cinco perros potencialmente peligrosos se inscribieron en el registro que la Xunta tiene para los Animales de Compañía, lo que supuso que el censo de estos canes creciese un 13% y pasase en un año de 15.032 a 17.059. ¿Cómo puede crecer tanto la posesión de estos perros cuando el goteo de informaciones sobre los ataques de estos animales es continuo? Porque en la mayoría de los casos no hay nuevas adquisiciones o nacimientos. Se trata de perros peligrosos que hasta entonces no contaban con microchip y no estaban registrados ante la Administración Autonómica.

La razón para apuntarlos es que desde el uno de enero del año pasado poseer un perro, da igual que sea peligroso o no, sin microchip y en consecuencia no inscribirlo en el registro de la Xunta de animales de compañía supone una multa de al menos 501 euros y puede llegar a acarrear una sanción de 5.000 euros, cuando en el pasado el castigo económico mínimo era de 30 euros y el máximo, de 300 euros.

En Galicia, era obligatorio desde el año 2002 que los dueños de perros peligrosos colocasen un microchipo de identificación y localización a estos canes, pero desde enero de 2018 el castigo por eludir la ley es mayor.

Según los últimos datos de la Consellería de Medio Ambiente, en la comunidad hay 17.059 perros potencialmente peligrosos, de los cuales 6.930 viven en la provincia de Pontevedra, 7.332 en la de A Coruña, mientras en Ourense están registrados 1.255 y en Lugo, 1.542.

¿Qué perros, según la Xunta, son potencialmente peligrosos? Las razas american stafforshire terrier, pit bull terrier, bullmastif, dobermann, dogo argentino, dogo de Burdeos, dogo del Tíbet, fila brasileño, mastín napolitano, presa canario, presa mallorquín (ca de bou), rottweiler, bull terrier, staffordshire bull terrier, tosa inu y akita inu.

También se incluyen los cruces en primera generación de estas razas o cruces de estas razas con otras, perros que fueron adiestrados para la guarda y defensa, y perros que tuvieron algún episodio de agresiones a personas o ataques de cierta entidad a animales o cosas, o aquellos que manifiesten un carácter marcadamente agresivo.

En estos casos, la potencial peligrosidad debe ser apreciada por la autoridad competente municipal, de oficio o después de notificación o denuncia, atendiendo a criterios objetivos y previo informe de una o un profesional veterinario designado al efecto.

Desde 2018, los dueños de todos los perros tienen obligación de registrar a sus perros y ponerles microchip, una obligación que antes solo concernía a los propietarios de los que podían resultar una amenaza, el resultado es que el registro de perros en general ha crecido, pasando de 479.148 a 560.365. Son 81.217 más en un año (13%).