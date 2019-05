Feijóo: "El PPdG está otra vez en pie para volver a ganar"

El presidente de la Xunta y del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, aseguró ayer en Porriño que el PP está preparado para ganar el día 26 la cita electoral para las concellos, que el líder popular gallego califica como "segundo tiempo del partido", haciendo un símil con una competición deportiva, en el que insisitió al dirigirse a los asistentes para manifestar que el PP no debe de dar "el balón por perdido".

Reconoció que el 28 de abril "tuvimos una noche decepcionante, muy dura, no lo vamos a ocultar". Remarcó que el partido socialista"está eufórico" y que el PP "sale siempre a ganar aunque no se puede ganar siempre". "Estamos otra vez preparados para volver a ganar, y si unimos el voto, ganaremos", resaltó finalmente.

"En el primer tiempo, el 28 de abril, ya sabemos lo que pasó y ahora hay que jugar el segundo tiempo... Vengo a deciros que estamos en pie otra vez, para afrontar esta batalla y volver a ganar", indicó.

En el mitin central de esta campaña en Porriño, Feijóo se refirió a los problemas de los gobiernos de varios partidos y pidió en la localidad de Louriña una amplia mayoría para que el candidato local, Alejandro Lorenzo, pueda gobernar sin ser tutelado.

Afirmó que el PP propone que se vote a un único partido de centro derecha y no se divida el voto con otros tres partidos -en referencia a Vox, Ciudadanos e independientes de centro derecha- pues "no es factible gobernar con cuatro programas".

También dijo que los candidatos del PP no tienen las manos atadas y pidió que no se voten a "candidatos de otros partidos que no pueden hacer nada sin autorización de alcaldes de fuera", al tiempo que se preguntó "¿Vamos realmente a votar a un alcalde o un subalterno?, ¿Vamos a votar a un alcalde que tenga libertad para defender los intereses de su pueblo o vamos a votar a alguien que dependa del dedo infalible de otro dirigente político de su partido?". Dicho esto y acerca de una mítica frase atribuida a Che Guevara ("Antes morir de pie que vivir arrodillados") añadió: "O vivimos de pie o vivimos de rodillas, o vivimos de pie sin pedir permiso de lo que tenemos que defender o sino no merece la pena dedicarse a la política, no merece la pena...", arrancando un largo aplauso de los asistentes.

En clave más local justificó la marcha de la empresa Benteler a Mos, porque "el gobierno de Porriño no bajó los impuestos como pedían los empresarios, y Mos sí lo hizo". Por su parte, el candidato local, que se presenta por vez primera como candidato a la alcaldía tras 12 años como concejal del PP, emocionado, aseguró que quería ser alcalde "sin ataduras" tras desgranar algunos aspectos de su programa de gobierno. "No quiero ser un alcalde con las manos atadas, y que no pueda llevar adelante su programa", destacó.