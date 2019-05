Feijóo encarga un informe del colegio denunciado por Chicote por la calidad del menú

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a la Consellería de Educación un informe "completo y pormenorizado" de las quejas de algunas familias sobre el menú del comedor del Centro de Educación Especial María Mariño de A Coruña. Así lo anunció ayer después de que el miércoles La Sexta emitiese un programa con el cocinero Alberto Chicote en el que varios padres de usuarios de este colegio cuestionaban la calidad del servicio de comedor.

Feijóo, que no vio el programa, valoró que "cuando hay una crítica hay que tomar nota y averiguar lo que ha pasado" para comprobar que, si está fundamentada, corregir la situación para que no vuelva a repetirse. "Si alguien se queja será como consecuencia de que alguien se siente tratado de forma inadecuada. Hemos de verlo y hemos de ajustar si hay alguna conducta inadecuada", dijo, no sin antes dar "un voto de confianza" a "todos los empleados públicos".