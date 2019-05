Galicia vetará la apertura de nuevas casas de apuestas durante nueve meses

La Xunta pondrá coto al sector del juego y mañana aprobará una norma para impedir la apertura de nuevas tiendas de apuestas y salones de juego, veto que no afectará a los establecimientos cuya autorización se encuentre en fase de tramitación. "No podrán existir más salas de juego de las que ya están funcionando o de las que su solicitud se está tramitando", adelantó esta mañana el vicepresidente autonómico, Alfonso Rueda. La prohibición se prolongará durante nueve meses -luego se evaluará si es necesario mantenerlo- o hasta la aprobación de la nueva Lei do Xogo.



Galicia cuenta con 97salones de juego -y se le sumarán 21 más que están en tramitación- y 41 tiendas de apuestas, lo que supone "un ratio de un salón de juego o tienda de apuestas por cada 17.000 habitantes", declaró Rueda, que presidió la reunión esta mañana de la Comisión do Xogo de Galicia.



La Xunta reguló el negocio de las apuestas deportivas en 2012 y un año después se instalaron las primeras terminales. Estableció un doble modelo. Por un lado, podrían instalarse en locales específicos de apuestas o en salones de juego. Por otro, podrían asentarse en locales de hostelería o recintos deportivos, convirtiéndose en unas nuevas tragaperras.



En un principio, la Xunta estableció un máximo de 2.000 terminales en bares y cafeterías, pero en 2017 amplió el tope a 3.600 a petición del sector. En noviembre pasado, Galicia contaba con 3.786 máquinas de apuestas, de las que 3.171 correspondían a locales de hostelería.



Las denuncias de las asociaciones de ayuda a ludópatas y los expertos sobre lo que consideran una "epidemia" de juego, que incluso hace mella en los menores de edad, ha reabierto el debate sobre esta actividad.



La Xunta prepara una reforma de la Lei do Xogo, que data de 1985 y que prevé aprobar a finales de año. Prevé prohibir a las casas de apuestas, regalar bonos de dinero o partidas gratis para captar clientes o conceder préstamos, según consta en los borradores de la norma que adelantó FARO.



También pretenden elevar las multas por permitir a los menores apostar y obligar a los dueños de cafeterías y bares a autorizar el funcionamiento de sus terminales de apuestas, de modo similar al funcionamiento de las máquinas de venta de tabaco para impedir a los menores jugar.



Este sector mueve en la comunidad 134 millones de euros.