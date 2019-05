Feijóo ve a un PP "en remontada" tras el "error" de dividir el voto

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, se mostró seguro de que su partido se encuentra "en remontada" para afrontar las próximas elecciones municipales, tras haber sido víctima del "error" de "dividir" el voto en el centro-derecha. Presente en un acto de partido en Baiona (Pontevedra), tras haber participado antes en un mitin en Verín (Ourense), el mandatario autonómico insistió en que "no habrá ni un solo alcalde" de Ciudadanos y Vox tras el 26-M; un mensaje idéntico al pronunciado en su entrevista con FARO, durante la cual aseguró que no serían necesarios pactos con la formación de Santiago Abascal para investir alcaldes, dado que no lograría concejales.

Por otro lado, Feijóo aseguró que Pedro Sánchez "se rió durante la noche de las pasadas elecciones generales ante la situación en la que habían quedado sus rivales. "No había conseguido un buen resultado, había conseguido dividir el voto del centro derecha", incidió.

En Tui, alentó a los tudenses a que voten los populares para darle "un nuevo rumbo a la Diputación de Pontevedra e iniciar el cambio". Tras dejar Tui, el presidente de la Xunta visitó Marín.