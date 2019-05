"La Xunta no ha abandonado Vigo con independencia de tener un alcalde muy por debajo del carácter de la ciudad"

-¿Cuál es la mejor solución para el abastecimiento de agua en Vigo: un trasvase del Miño o un nuevo embalse?

-En la reunión que tuve con el presidente del Gobierno y la ministra respectiva planteé la necesidad de hacer un estudio para garantizar el abastecimiento. Trabajé en un documento, lo envíe a las administraciones para que lo aceptaran, y hemos tardado más tiempos del necesario pero el Ayuntamiento lo ha firmado. Probablemente Vigo sea la ciudad con peor calidad de agua de las siete.

-Marisquiño. Los peritos exculpan al festival, ¿de quién fue la culpa, según usted?

-No me sorprende. El Marisquiño tenía una autorización y es evidente que ese muelle no tenía un estado de conservación adecuado. De momento todo lo que vamos sabiendo concuerda. Me sorprenden algunas declaraciones del alcalde cuplando al Puerto. Oiga, es que el alcalde fue presidente del Puerto. ¿Qué ocurre, que cuando era presidente no tenía que mantener el muelle, y ahora que es otro, sí lo tiene que mantener? En todo caso estaremos a la orden de lo que piden los jueces.

-Los últimos sondeos pronostican que Abel Caballero no solo repetirá en la alcaldía sino que ampliará su ventaja, ¿qué le sucede al PP en Vigo?

-A veces se forman personajes que empieza a ser una caricatura de sí mismo y eso puede dar rentabilidad para conseguir notoriedad en un territorio. La caricatura de alcalde-follonero de "me voy a oponer a todo"es útil para que tenga una cierta notoriedad y es muy poco útil para Vigo. No le oculto para que mí en Vigo hay un régimen al servicio de una persona que hace lo que quiere.

-Pero son los ciudadenos los que refrendan en las urnas esa opción.

-Sí, por supuesto, pero vivimos en un régimen democrático que me permite decir que en Vigo hay un régimen de un alcalde que gana en las urnas donde ha conseguido, y hay que felicitarle, para los que le guste ese tipo de política poner la ciudad a su servicio y hacer lo que quiere sin dar explicación a nadie. ¿Cuánto durará eso? No lo sé. La Xunta no ha abandonado a Vigo con independencia de tener un alcalde que, en mi opinión, está muy por debajo de la educación y del carácter de Vigo.

-Por tanto, ¿en qué falla el PP de Vigo para no erosionar esa hegemonía?

-Vigo es una ciudad que probablemente haya tenido sus dificultades en el pasado y necesitaba un personaje que dijese una serie de cosas que conectase con algunos planteamientos. Y a mí eso no me parece mal. Yo he tenido relación con seis alcaldes. O los seis están equivocados o estará equivocado uno.