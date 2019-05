alberto núñez feijóo "Apuesto por un PP unido; Casado tiene que tener su espacio y su oportunidad"

"Feijóo se queda" fue quizá la frase más repetida en la política el pasado verano, cuando el presidente de la Xunta declinó entrar en la carrera por suceder a Mariano Rajoy. Ahora, con su partido en zozobra por los malos resultados electorales y con su figura de nuevo en todas las quinielas, vuelve a repetir que su compromiso de agotar el mandato en Galicia hasta 2020 es firme. Y que Pablo Casado merece un "espacio" y una "oportunidad" en el mando del PP.En su primera entrevista a un medio gallego tras el 28-A, Feijóo disecciona con FARO un escenario político marcado por la segunda vuelta del duelo entre populares y socialistas.

-Por primera vez en tres décadas el PSdeG ganó unas generales al PPdeG. Si ocurre una segunda vez el 26-M, ¿se puede hablar de un cambio de ciclo político?

-Los hechos son que el resultado ha sido malo en Galicia, y a pesar de ello el mejor resultado del PP en España. ¿Cuáles son las causas? Es la primera vez desde la democracia que se presenta un partido de derecha populista que se lleva 85.000 papeletas. Esa es la razón por la que el PSOE nos supera en votos. Yo no creo que el PSOE vuelva a ganar el 26-M. Añado: las elecciones municipales no se parecen a las generales. Por tanto, aún en el supuesto de que el PSOE sea fuerza mayoritaria en las municipales, en mi opinión no habría cambio de ciclo político salvo que ganase también en las autonómicas. Y yo creo que el PP va a ganar en ambas.

-En 2015 el partido se propuso recuperar poder urbano en 2019, ¿sería un fracaso no lograr el objetivo?

-El PP fue la fuerza más votada en las elecciones autonómicas en todas las ciudades. Por tanto, claro que recuperamos: 47,6% de voto, única mayoría absoluta de España y ser la fuerza más votada en todas las ciudades... Claro que nos repusimos.

-También les ganó el PSOE en las siete ciudades en las últimas generales.

-Yo insisto en que hablamos de competiciones distintas. El PSOE se contrae cuando la marea morada de Podemos tiene un movimiento al alza, y en este momento el PP tiene una marea, que es la marea verde de Vox. Ahora el PSOE consigue un reflujo y nosotros estamos en plena marea alta verde de Vox. Y a pesar de eso el PSOE en España consigue prácticamente el mismo resultado que el PP en Galicia.

-Pese al discurso del voto útil, Cs se acercó mucho al PP y Vox irrumpió en el Congreso, ¿insistirán en ese argumento durante la campaña?

-No sé si hemos insistido lo suficiente porque a los ciudadanos no les hemos sabido explicar el mensaje. Pero ahora lo importante no es lo que diga el PP, es que las urnas ya han hablado por sí solas. Nosotros dijimos en Galicia que la falacia de votar 1+1+1 en el Senado le daría la mayoría al PSOE; dijimos que habría miles de votos sin escaño y los 85.000 votos de Vox han tenido 0 escaños.

-Un mal resultado del PP el 26-M, ¿enciende las alarmas en las autonómicas?

-No contemplo ese escenario. Unas elecciones municipales y autonómicas son como jugar Liga y Copa. Cambia el momento, cambian los candidatos, cambia el objeto a elegir. En el año 2015 el PP tiene un muy mal resultado en las municipales, en Galicia y en España, pero 16 meses después ganamos en todas las ciudades. Creo que la gente distingue muy bien cómo y a quién vota.

-¿Ha tomado la decisión de repetir en las autonómicas de 2020?

-No, todavía no.

-¿Cuándo la tomará o cuándo la comunicará?

-Cuando entienda que los gallegos me exigen un pronunciamiento y cuando en mi partido vea que es necesario. En este momento estamos centrados en las municipales y europeas. Esto es lo que hay. Como diría el "Cholo", partido a partido. Queda mucho para eso.

-¿Le tienta dar el salto a la privada?

-Me tienta dar el salto a dedicarme a otra cosa que no sea la política.

-¿Recuperaría el formato de pacto en Andalucía para que el PP pudiera gobernar en algunas ciudades?

-Tengo dos convicciones. En Galicia no va a haber ningún alcalde de Cs o Vox. Y creo que no va a ser necesario un acuerdo para investir a un alcalde con los votos de Vox porque creo que no va a tener concejales. Dije antes de la campaña que creía que Vox no iba a tener representación parlamentaria en estas generales y así fue. Y también que Cs no iba a entrar en el Parlamento autonómico, y al final se dio.

-¿Vuelve a sentir la presión para tomar las riendas del partido?

-Está claro que de la misma forma que en las generales hubo gente que intentó focalizarlas en las tres derechas, ahora intentan enfocarlas con el problema de liderazgo del PP. Es una técnica electoral muy clásica. He dicho la noche electoral, delante de Pablo Casado, en el último acto electoral y en todas las entrevistas que aquí todos somos responsables. Ha habido un presidente que ha dado la cara por todos, pero todos los dirigentes del PP somos responsables.

-Dijo que se autodescartaba como relevo de Pablo Casado, ¿es una decisión irreversible?

-Le puedo contestar de la misma forma que el jueves. Estoy donde quiero estar y donde los gallegos me han dicho que esté y no he cambiado mi posición. Pero es una posición que tomé cuando me vine a Galicia, es clara en junio de 2018 y vuelve a tener la misma respuesta ahora. Estoy aquí, tengo un mandato que cumplir y estoy trabajando a tope en las elecciones. El PP no ganará las elecciones desde la desunión y no puede pedir la unión del centro-derecha si no está unido.

-¿Pueden tener los gallegos la certeza de que Alberto Núñez Feijóo será su presidente hasta 2020?

-Sí.

-El último día de campaña Casado ofreció a Vox colaboración en un futuro gobierno y el lunes después de las votaciones imprimió un giro al centro, ¿eso es creíble en la misma persona?

-No escuché le entrevista de donde sale ese titular pero nosotros somos un partido de centro, con espectro de derecha y más reformista, y lo vamos a seguir siendo. El PP no ha cambiado su ideología en ocho meses. Así como he visto a Sánchez abandonar la socialdemocracia y pactar con el independentismo, en mi partido no lo he visto.

-¿Apuesta por la continuidad de Casado tras el 26 de mayo?

-Apuesto por un PP unido. Tenemos a un presidente elegido hace nueve meses y Pablo Casado tiene que tener su espacio y su oportunidad.

-¿Está Rajoy suficientemente reivindicado dentro del PP?

-Lo más importante que es uno esté reivindicado en la calle. Está reivindicado en nuestro partido porque ha sido nuestro presidente durante 14 años. Y si alguien no le parece bien, en mi opinión se equivoca.

-¿Necesita el partido nuevos perfiles más centristas en la cúpula de Génova?

-Estamos en pleno tajo de las municipales. Lo que tenemos que hacer cuando acabe y lleguemos a las sedes, lo veremos. Cuando Casado era portavoz del PP era moderno y ahora cuando es presidente es un político conservador. Entonces, júzguennos por nuestros hechos.

-¿Cuáles serán las prioridades de la Xunta en el nuevo gobierno?

-Estamos elaborando los contenidos de los despachos que vamos a plantearle a Sánchez. Desconocemos cuántos ministros habrá de Podemos, no sabemos qué poder va a tener el independentismo catalán en el Gobierno, pero al menos los temas los tenemos clarísimos. Son los mismos que hace diez meses porque en ninguno de ellos avanzaron. En infraestructuras, la conclusión que tenemos es que están paralizadas o prorrogadas. A mí me interesa lógicamente saber si vamos a mantener el AVE en plazo.

-¿Corre riesgo?

-Quiero creer que no.

-¿Pero es una cuestión de fe o de hechos?

-No tengo ninguna información de ejecución de obra que permita decir a los gallegos que corre riesgo. Lo que me preocupa es el sistema de seguridad, la extensión del ERTMS en la vía. Pero en la ejecución material tenemos información de que están bien.

-¿Confía en que salga del cajón la reforma de la financiación autonómica en esta legislatura?

-Si el independentismo vuelve a la senda constitucional, pasará inevitablemente por un nuevo sistema. Y no le oculto que me preocupa. Porque si el precio que se ha de pagar para la legislatura de Sánchez es modificar cómo nos financiamos todas las comunidades autónomas para beneficiar a una sola, eso forma parte de mis prioritarias preocupaciones.Todo parece indicar que va a haber movimientos y que van a ser muy peligrosos para comunidades del noroeste y del centro de España. Por eso pretendo que en estas elecciones salga un poder alternativo al de Sánchez porque si no podemos hacer un España todavía más hemipléjica de la que está.

-¿Será esta la legislatura de la AP-9?

-Se acaba de traspasar un trozo de una autopista al País Vasco. Sería injustificable que no lo fuese.