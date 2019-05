La Xunta admite un "déficit" de plazas públicas para atender el autismo

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, admitió ayer el "déficit" de plazas públicas para personas con autismo durante el II Congreso Internacional de la Asociación de Pais de Persoas co Trastorno do Espectro do Autismo. "Tenemos una educación inclusiva, pero cuando salen de las aulas es necesario incrementar las plazas públicas para responder a las demandas", reconoció.