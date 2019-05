San José y San Juan serán festivos el próximo año en Galicia

El 19 de marzo (San José) y el 24 de junio (San Juan) de 2020 serán festivos propios en Galicia, además del tradicional 25 de julio. Así lo ha fijado la Xunta ayer, en el Consello, en la propuesta de calendario laboral para el próximo año. El 24 de junio ya fue fiesta autonómica en 2016, si bien no es lo habitual.

La normativa estatal establece 14 fiestas anuales de ámbito nacional no recuperables, remunerados y de carácter obligatorio. De estos 14 festivos, dos son elegidos por cada ayuntamiento. De los 12 restantes, nueve son de carácter obligatorio y no sustituibles, a no ser que coincidan en domingo. Se trata del 1 de enero, el Viernes Santo (10 de abril en 2020), el 1 de mayo, el 15 de agosto, el 12 de octubre, el 1 de noviembre, el 6 y el 8 de diciembre y el 25 de diciembre.

Pero en 2020 hay dos festivos nacionales que coinciden en domingo, el 1 de noviembre, que es el día de Todos los Santos, y el 6 de diciembre, Día de la Constitución. Por ello, estas dos jornadas serán sustituidas en Galicia por otros dos días festivos, que en ese caso, son a elección del Ejecutivo autonómico. Y los designados por la Xunta son el 19 de marzo, que es el día de San José (Día del Padre) y que coincide en jueves y el 24 de junio, día de San Juan, que será miércoles.

Además, las comunidades autónomas también pueden sustituir otros tres festivos de carácter nacional, aunque en el caso de Galicia no se realicen modificaciones. De esta forma, se mantiene el 6 de enero, Día de Reyes, que solo se cambia si coincide en domingo y el Jueves Santo (que en 2020 se celebrará el 9 de abril) y que tampoco se varía tradicionalmente.

Además, se le da opción a las comunidades para que elijan entre el 19 de marzo y el 25 de julio y, en este caso, Galicia siempre escoge el Día Nacional de Galicia.