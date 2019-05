Feijóo, sobre su futuro: "Presido el PP de Galicia, estoy donde quiero estar"

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, descartó ayer optar a suceder a su jefe de filas estatal, Pablo Casado, tras la debacle de los populares en las pasadas generales, en las que pasaron de 137 escaños a 66. "Soy presidente del PP de Galicia, estoy donde quiero estar y donde me pusieron los gallegos", respondió a la prensa después de que horas antes hubiese descartado tomar las riendas del PP nacional "de momento".

"Si me desvío de esa frase puede haber algún comentario. Pero me conocen ustedes, saben lo que opino [...] No hay ninguna novedad al respecto. Al contrario: el PP tiene la oportunidad de superar estos resultados de las elecciones generales y esto pasa por un requisito, un PP unido", declaró. Ayer también abogó por la autocrítica. "En este momento sería un grave error empezar a diseccionar las vísceras de lo que ha ocurrido cuando lo que hay que hacer es remontar el resultado", indicó.

"Lo que hay que hacer es autocrítica. Todos los dirigentes del PP, cada uno en su responsabilidad: el presidente local en un municipio, el presidente autonómico en cada Comunidad Autónoma y el presidente nacional como conjunto de todos los demás", resumió durante la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta.