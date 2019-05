Sanidad revisará en seis meses el mapa de hospitales con nuevas terapias anticáncer

La exclusión de Galicia del plan para administrar las nuevas terapias contra el cáncer, las llamadas CAR-T, ha desatado la indignación del conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, que critica que el Gobierno "da la espalda a la comunidad gallega y a todo el noroeste español". Durante el pleno del Consejo Interterritorial de Salud celebrado ayer, otras comunidades como Castilla y León, Madrid, Navarra, Andalucía y Murcia se sumaron a las quejas de Galicia por la falta de "equidad territorial" en la distribución de los once centros seleccionados, de los cuales seis se concentran en Cataluña y la Comunidad Valenciana. Tras el malestar suscitado, la ministra abrió la puerta a que se incorporen más hospitales dentro de seis meses, momento en el que, según explicó, se revisará el mapa de centros autorizados.

"Seguiremos avanzando. Hay hospitales que tienen una altísima cualificación, pero les falta algún requisito. Queremos que se haga de forma ordenada, que no sea un medicamento que cualquiera prescriba en cualquier sitio. Si no lo hacemos bien, podemos estropearlo", defendió.

Desde Santiago el conselleiro de Sanidade, que no acudió a la reunión con la ministra, criticó la "cerrazón" del Gobierno y defendió que los tres hospitales propuestos por Galicia -los complejos hospitalarios de Vigo, Santiago y A Coruña- están "preparados" para administrar estos modernos tratamientos.

Ante la lluvia de críticas, Carcedo justificó que la designación de centros no fue "política" sino que está basada en "criterios de experiencia, seguridad y calidad". Los hospitales gallegos, sin embargo, no solo cumplen los requisitos sino que están haciendo ya trasplantes alogénicos, mucho "más complejos" que las terapias CAR-T e incluso cuentan con equipos multidisciplinares para administrar estos nuevos tratamientos, tal y como explicó la semana pasada la jefa del Servicio de Hematoloxía del Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, Carmen Albo. El único requisito que les queda por cumplir, aunque no es obligatorio, es obtener una certificación que da una entidad privada que avala la forma de trabajar de cada hospital.

"¿No vale ningún hospital gallego para ser hospital de referencia? ¿Dónde van? Dónde siempre. Cataluña y Valencia. Galicia cero", se quejó ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, desde el pleno del Parlamento.

La ministra asegura que la dispersión de centros autorizados "no va a ser motivo de desatención para nadie". En Galicia obligará a medio centenar de enfermos al año a desplazarse a otras comunidades para tratarse de leucemia o linfoma. "Estamos hablando de pacientes que, en la mayor parte son niños, y que tienen una enfermedad grave. Y el hecho de desplazarlos no es conveniente", lamentó el conselleiro de Sanidade.

Los tratamientos CAR-T serán financiados por la comunidad de origen del paciente, según el plan del Ministerio de Sanidad. En la reunión de ayer del Consejo Interterritorial de Salud se abordaron además otros temas:

| Desabastecimiento de fármacos. El ministerio y las comunidades pactaron la puesta en marcha de un plan para evitar el desabastecimiento de fármacos. Se persigue prevenir, gestionar e informar sobre los problemas de suministro de medicinas con medidas reguladoras y un plan de control de medicamentos comercializados que se pondrá en marcha en el segundo trimestre de este año. Además, se "adoptarán medidas especiales" para garantizar el suministro de medicamentos esenciales y la revisión de la política sancionadora a las farmacéuticas.

| Meningococo. Sanidad descarta financiar la vacuna contra la meningitis B por los "escasos datos de efectividad". Y se cambiará la dosis contra el meningococo C, que se administra a los 12 años, por una vacuna que protege también contra los otros grupos (A, C, W y Y), que están aumentado en España, sobre todo en personas mayores.

| Diabetes. Casi 54.000 pacientes con diabetes tipo 1 podrán medirse la glucosa sn pinchazos. Se sumarán así durante el próximo año a los 13.250 menores que ya cuentan con el sistema de monitorización de glucosa tipo flash.

| Tuberculosis. Se dio luz verde al Plan de Prevención y Control de la Tuberculosis en España. El ministerio estudia la gratuidad de los tratamientos a colectivos vulnerables como las personas sin hogar e inmigrantes que proceden de países donde la enfermedad es endémica.

| Financiación sanitaria. Castilla y León y Andalucía pidieron ayer en el Consejo Interterritorial de Salud celebrar un pleno monográfico para abordar la financiación del sistema de salud. Por su parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, también reclamó al Gobierno desde Santiago que analice con las comunidades una reforma de la sanidad y su financiación. "Si quieren hablar de sanidad, todos los presidentes autonómicos estamos a su disposición", apuntó.