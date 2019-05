Galicia vuelve a situarse en el podio de las comunicades con más banderas azules de España, que de nuevo lidera el ranking mundial de arenales con esta distinción. En total 107 arenales gallegos han logrado conseguido este reconocimiento, un balance que la sitúa tan solo por detrás de la Comunidad Valenciana (135), aunque pierde 2 con respecto a las 109 playas con bandera azul que lograba en 2018.

Pontevedra continúa siendo la provincia lider de Galicia con más de 50, de las cuales 10 se encuentran en Vigo

Pontevedra

A Guarda: O Muíño, Area, Grande.

Baiona: Os Frades, A Barbeira, A Concheira, A Riveira, Santa Marta.

Vigo: O Vao, Samil, Argazada, Rodas (Islas Cíes), Figueiras (Islas Cíes), A Punta, Tombo do Gato, Fortiñón, Canido, Fontaiña.

Redondela: De Cesantes.

Moaña: Praia do Con.

Cangas de Morrazo: Areabrava, Nerga, Menduiña, Melide, Areamilla, Liméns, Rodeira.

Bueu: Area de Bon, Portomaior, Lagos, Lapaman.

Marín: Aguete, Mogor, Portocelo, Loira, O Santo-Coviña.

Poio: Cabeceira.

Sanxenxo: Areas, Caneliñas, A Lanzada -O Espiñeiro, Canelas, Montalvo, Silgar, Bascuas, Major, Foxos-Nuestra Señora de A Lanzada, Areas Gordas- A Lapas, Pragueira, Baltar, Paxariñas, Panadeira.

Vilagarcía de Arousa: Preguntoiro, Campanario.

Illa de Arousa: Area do Secada, Bao (Camaxe).

Ponte Caldelas: Playa fluvial A Calzada.

A Coruña



Boiro: Barraña, Carragueiros, Mañóns, Retorta, Barraña-Saltiño, A Ladeira do Chazo, Piñeirón.

Dumbría: Ézaro

Camariñas: Arou

Ponteceso: Balarés, Ermida, Osmo.

Carballo: Razo, Saíñas, Pedra do Sal.

A Laracha: Caión

Arteixo: O Reiro, Barrañan, Combouzas, Valcovo, A Hucha, A Salsa (Repibelo), Sabón.

A Coruña: Riazor, Orzán-Matadero, San Amaro, As Lapas, Oza.

Oleiros: Bastiagueiro, Mera, Espiñeiro, Santa Cristina, Naval.

Miño: Perbes-Andahío.

Ferrol: Doniños, San Xurxo, Esmelle, A Fragata-Pareixal.

Lugo



O Vicedo: Xilloi, Abrela.

Viveiro: Area

Xove: Esteiro

Cervo: O Torno.

Burela: A Marosa, Ril.

Foz: Areoura, Peizás, Llas, As Polas, Rapadoira.

Ribadeo: Os Castros-Illas, As Catedrais.

El conjunto de España

España ha perdido 24 banderas azules en sus playas hasta alcanzar un total de 566 insignias, lo que significa un 4 por ciento menos respecto a las 590 del año pasado, aunque sigue liderando sin interrupción el ranking mundial desde 1987.

En rueda de prensa, la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), promotora de la iniciativa, ha difundido la lista de banderas azules para 2019, que suman un total de 669 (566 playas, 98 puertos y 5 embarcaciones sostenibles).

En esta ocasión, la caída de insignias en las playas es tres veces superior al último descenso, que se registró en 2107, cuando se perdieron 7 banderas, al pasar de 586 a 579, un descenso en esta edición que confirma "el alto nivel de exigencia" para alcanzar el distintivo, según sus responsables.

Esta temporada hay en total 28 banderas menos, que son 25 de playas y 3 de puertos, aunque, por otro lado, 7 playas estrenarán la insignia azulada, ha indicado el presidente de Adeac, José Ramón Sánchez Moro quien ha sido especialmente crítico con aquellos chiringuitos de playa que "no cumplen las ordenanzas que rigen estos espacios públicos".

La comunidad valenciana lidera el número de playas con banderas azules (135), seguida de Galicia (107), Cataluña (97), Andalucía (79), Baleares (44) y Canarias (43).