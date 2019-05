Herrera: "Feijóo es uno de los líderes más importantes, respetados y seguidos de España"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha elogiado este lunes la "posición de centralidad", la "moderación" y el "sentido común" que representa su homólogo gallego, Alberto Núñez Feijóo, de quien ha destacado que es "compañero de partido y amigo".

En un desayuno informativo organizado por el diario El Norte de Castilla que ambos dirigentes populares comparten en el municipio vallisoletano de Arroyo de la Encomienda, Herrera ha comenzado por ensalzar a "uno de los líderes más importantes, más respetados y más seguidos de España".

En opinión del presidente castellanoleonés, que no aspira a la reelección, Feijóo ha mostrado una "ambición permanente por abrir y ensanchar la base social de su proyecto para Galicia".

Sin alusiones a los recientes resultados electorales a nivel nacional, Herrera ha destacado del presidente gallego que su forma de hacer política desde la centralidad le ha convertido en "el único presidente depositario de un bien tan escaso como la mayoría absoluta".

"Primeros espadas"

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha ensalzado este lunes la formación de los políticos porque no cree en la improvisación en un escenario como el de España, en el que ve a algunos que "quieren ser primeros espadas y no han gestionado nunca".Feijóo ha respondido así al ser preguntado por el papel que debería jugar el presidente castellanoleonés en el futuro del PP a nivel nacional.

"No creo en la improvisación y en llegar a un sitio a aprender", ha dicho sin especificar a qué dirigentes políticos se refería y en contraposición a lo que, en su opinión, representa Herrera: "No te puedes ir porque te necesitamos", ha remarcado Feijóo sobre el presidente de la Junta, que no opta a la reelección.

Feijóo ha pedido al presidente de la Junta de Castilla y León que no deje la política porque está "muy necesitada" de los "consensos y del sentido común" que, en su opinión, aporta al PP.

Aunque ha aceptado que haya dado "el relevo" y dejado "la Junta en buenas manos", en referencia al nuevo candidato del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el presidente gallego ha añadido que en España un tipo de político como Herrera "empiezan a escasear".