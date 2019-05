Pablo Casado, en A Coruña tras los malos resultados del 28A: "El PP ha captado el mensaje"

El líder del PP, Pablo Casado, ha confesado este sábado en O Pino (A Coruña) que esta organización política "ha captado el mensaje" tras un resultado "muy malo" en las elecciones generales del 28A, y ha dicho que "la remontada" de un "partido abierto" se inicia "hoy, aquí, en Galicia".



El Partido Popular se ha conjurado en Galicia para iniciar la remontada desde del centro. Todavía impactada la formación por el resultado de las elecciones generales, el presidente del partido, Pablo Casado, se ha dado un baño de masas ante 5.000 militantes en el concello rural de O Pino, cerca de Santiago.



"Hemos captado el mensaje, somos conscientes de los errores y estamos dispuestos a mejorar", ha declarado el líder popular, que ha querido dejar bien claro que el partido está abierto a todos los votantes que en las generales apostaron por Ciudadanos o por un Vox. "Somos un partido abierto, reformista y centrado en el que no sobra nadie", ha insistido.



Casado se afana en recuperar a esos electores que han fragmentado el voto de la derecha y con ello dado la victoria el pasado domingo al PSOE. "No somos perfectos, cometemos errores", ha repetido varias veces, comprometiéndose a iniciar la remontada desde Galicia.



Parecido mensaje ha sido el que también ha trasladado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que ha intervenido justo antes. Él ha sido mucho más claro al llamar al redil del PP a todos aquellos votantes moderados de Vox y de Ciudadanos para que vuelvan a su antigua formación. "En el PP cabe la mayoría de votantes de Cs, la mayoría de votantes moderados de Vox y también de electores moderados del PSOE. No nos sobra nadie. En todo caso nos falta mucha gente", ha declarado. El máximo mandatario gallego haya reconocido esta semana que el PP ha hecho las cosas mal en la última campaña electoral al dar unos giros "que no han sido los adecuados".





?? @FeijooGalicia: "Queremos dar las gracias a todos los votantes del Partido Popular. Lamentamos la decepción, somos conscientes de que todos los dirigentes os debemos una y nos comprometemos desde ahora mismo a iniciar la remontada del Partido Popular".#RomeríaPPCoruña pic.twitter.com/arDd0iuv3Q — Partido Popular ???? (@populares) 4 de mayo de 2019