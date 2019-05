Carmen Albo: "El ministerio va a tener que incluir, sí o sí, a los hospitales gallegos"

Carmen Albo defiende que los tres hospitales gallegos que optaban a utilizar medicamentos CAR-T -Vigo, Santiago y A Coruña- cumplen los criterios obligatorios para hacerlo y prevé que en algún momento el Ministerio de Sanidad tendrá que "rectificar" e incluirlos porque no van a ser suficientes los hospitales que fueron elegidos ahora.

-¿Por qué cree que ningún centro gallego fue elegido para administrar los fármacos CAR-T?

-No lo entendemos. La distribución territorial beneficia al centro y el Mediterráneo y además los hospitales de Galicia cumplen los criterios obligatorios. No entendemos muy bien por qué no se aprueban los hospitales que cumplen. Una cosa es que los hospitales gallegos no tengamos la mayor puntuación, pero los mínimos los cumplimos. El criterio evidentemente ha sido el de puntuación, pero han llegado a cierto número y han hecho un corte. El por qué lo desconocemos, pero no parece razonable, sobre todo por la distribución que ha quedado.

-¿Qué tipo de factores se tomaron en consideración?

-Tener grupos multidisciplinares a tratamiento, por ejemplo, algo que cumplimos. Lo que no cumplen los hospitales de Galicia es la certificación JACIE, pero no era obligatorio. Es una certificación que se da por la forma de trabajar. Pero eso no quiere decir que el hospital no haga el trabajo de la misma manera, sino que no ha solicitado la certificación. La certificación la da una entidad privada, como cuando una empresa de frigoríficos la certifica AENOR. Esto sería algo parecido, pero cumples los criterios de calidad porque, si no los cumpliésemos, no podríamos estar haciendo trasplantes y los estamos haciendo porque la autorización nos la da el Ministerio y la autonomía. Los hospitales que se propusieron en Galicia, Vigo, Santiago y A Coruña, son centros que desde hace años hacen trasplante alogénico. Y el trasplante alogénico es una terapia mucho más compleja de lo que puede ser un CAR-T. Se podrían administrar perfectamente.

-¿Serán suficientes los centros elegidos para las terapias?

--La Sociedad Española de Hematología considera que los hospitales elegidos no son suficientes. Porque en este momento solo hay dos indicaciones para las CAR-T, el linfoma difuso de células grandes B y la leucemia linfoblástica aguda, pero las indicaciones en hematología están avanzando rápidamente. El siguiente CAR-T que se va a aprobar en España para uso clínico será para mieloma. Y detrás de esas vienen en tumores sólidos. Ya hay ensayos en cánceres de páncreas, de pulmón..., con buenos resultados. En cuanto esto se extienda es imposible que diez hospitales puedan asumir todo ese trabajo.

-Lamentó usted, como la Xunta, el desequilibrio territorial. ¿Cree que hay posibilidades de que Sanidad rectifique y permita a Galicia aplicar esas terapias?

-La rectificación va a ser obligatoria en unos meses porque ellos mismos se van a dar cuenta de que los hospitales no pueden con todo. Pero debería de ser ya previa precisamente para evitar retrasos en los tratamientos y favorecer la equidad. En unos meses lo van a tener que hacer, sí o sí, porque cuando lleguen esos tratamientos a los pacientes con tumores sólidos es imposible que una decena de hospitales sean capaces de asumirlo.

-Aparte del gran trastorno para los pacientes, el descartar a Galicia ¿la deja descolgada en lo que respecta a investigación?

-Si no te dejan hacer estos tratamientos, no vas a tener ensayos clínicos, no vas a tener investigación en este tipo de terapias. Aunque también es intención de la Consellería (de Sanidade) que aquí se pueda llegar a desarrollar un CAR-T académico, pero requeriría un mínimo de dos o tres años.

-¿En qué consistiría?

--Este tipo de tratamiento, los CAR-T, en España, tienen dos tipos de desarrollo. Uno es el de las casas comerciales, que compras como cualquier otro medicamento, y otro es dentro de los propios hospitales en colaboración con la universidad, que es muchísimo más económico. La intención de la Consellería es que eso también se haga aquí, pero eso necesita un tiempo de desarrollo mínimo. El CAR-T académico se desarrolla como un proyecto de investigación clínica y tiene que pasar las mismas fases que un ensayo clínico. Lleva una autorización diferente, como cualquier otra medicación que se empiece a investigar. Y una vez que lo tengas desarrollado, y da resultado, te lo dejarían utilizar. En todo caso, que el Ministerio autorizase a aplicar en Galicia los CAR-T comerciales no sería excluyente con el desarrollo de esa otra línea.