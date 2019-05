ana pontón "O BNG remonta, pero a posición de Galicia como nación do Estado está debilitada"

O BNG celebra como un éxito ter duplicado os seus apoios nas xerais, pero os seus 93.000 votos deixárono lonxe de volver ao Congreso, certificando a ausencia do nacionalismo galego nas Cortes, que desde 2015 residía nos deputados de Anova dentro de En Marea. "A posición de Galicia como nación do Estado está debilitada", recoñece Pontón.

- Por que, malia duplicar votos, o BNG e o nacionalismo galego son irrelevantes nas Cortes Xerais?

-Non creo que o nacionalismo sexa irrelevante, todo o contrario. O 28-M víuse que o BNG está en remonada e ao alza e nas municipais do día 26 imos dar o gran salto adiante. Tanto nas municipais como nas autonómicas seremos clave para o cambio que bote a Feijóo fóra.

- Que consecuencias terá que non haxa voz do nacionalismo galego no Congreso nun momento de debate sobre o novo modelo territorial mentres medran os nacionalismos catalán e vasco?

-Esta será unha lexislatura moi aberta e imos dar desde Galicia o debate sobre o modelo de Estado, que non debe limitarse ás institucións. Evidementente, non ter capacidade para determinalo a nivel de Estado xa vimos na pasada lexislatura o que significou para Galicia. Mentres os demais avanzaban, nós retrocedemos. Temas claves para o país seguen a depender do Goberno central.

- Existe risco de que Galicia quede atrás no seu status frente a Cataluña e Euskadi?

-Para que Galicia non quede atrás necesítase da forza do nacionalismo. O papel que defenden PP, PSOE e Podemos de Galicia no Estado estámolo vendo: nin sequera nos citan nas súas intervencións. Que iso non siga sendo así vai depender da vontade que exista en Galicia de facerlle fronte. O BNG traballará para dar pasos adiante. E se a outras nacións se lles van recoñecer dereitos, Galicia non pode quedar fóra. Por exemplo, estou convencida de que o debate sobre o financiamento vai poñerse sobre a mesa. Euskadi xa ten un concerto económico e teño a certeza de que a Cataluña se lle vai ofrecer un concerto similar. Galicia non pode quedar fóra porque é vital controlar os nosos recursos: é falso que Galicia non dea para pagar os seus servizos públicos, ao contrario. O Estado fai caixa connosco.

- Hai estudos que din o contrario.

-No sistema de financiamento non está a totalidade dos recursos que xenera Galicia. O imposto de sociedades está fóra desa cesta e supón máis de 1.500 millóns de euros que van para o Estado e non se invisten aquí. Sería un paso adiante para o país. Non imos calar ante ningún retroceso para Galicia. Evidentemente, a posición como nación no Estado está debilitada desde o punto de vista da representación.

- Costoulle cuestións concretas como o fallido traspaso da AP-9?

-Imos seguir pedíndoo, pero a sociedade galega terá que tomar nota da posición doutras forzas políticas. As forzas estatais, no que se refire ao deseño de Galicia no Estado, comparten un deseño da dependencia que non lle vai ben a Galicia.

- A esquerda superou á dereita o 28-M en Galicia, pero dividida en máis candidaturas. Pode lastrar esa fragmentación as opcións de quitarlle a Xunta ao PP no 2020?

-Estamos no principio da fin desta década de Feijóo e nós imos ser clave para o cambio. Non sei se se presentará Feijóo, pero se o fai perderá a maioría absoluta.

- Ábrelle as portas o BNG a alianzas con outros partidos?

-O BNG é una forza nacionalista coas portas abertas a toda a xente que quere forzas políticas propias. Non imos permitir que sen maioría absoluta goberne a dereita, pero non imos renunciar aos nosos principios. Ademais, o que pasou na última lexislatura demostra que hai proxectos en claro retroceso e que a suma ás veces resta, como lle pasa a todo o espazo de Unidas Podemos: desde a unidade retroceden. E o BNG estamos nun momento para avanzar.

- Pero existe a opción de que pacten unha unión con En Marea?

-Temos as portas abertas a todas as persoas que queiran construír un proxecto propio. Noutras especulacións non vou entrar e non sei que pasará con ese espazo político que está en crise e convulsión. Nós estamos noutra tesitura, centrados nos problemas do país e en construír unha alternativa sólida. Este é un momento de perigo pola criminalización da política: que a xente pense que non pode solucionar os seus problemas. Ese é o maior acubillo para a extrema dereita. Temos responsabilidade de facer política en serio.

- A dereita demonizou a Bildu, co que o BNG comparte candidatura europea. Que opina?

-O intento de criminalización de forzas democráticas tivo resposta electoral en Euskadi, onde o PP non obtivo representación. Non sei se o PP está en descomposición, pero ten unha crise interna moi grave. Vai vivir unha travesía do deserto moi longa. Entre querer criminalizar ideas e o fascismo hai un pasiño moi pequeno.

- É fascista Vox?

-Si.

- E o PP?

-É a orixe de Vox. É un partido de dereita que terá que decidir se se "extremiza" ou non. De momento, Aznar ía gañando e el e as FAES son a orixe de toda a involución da dereita, que garda moitas conexións con proxectos con tufo de extrema dereita.

- Cre que tras as municipais e as europeas se reorganizará o taboleiro político galego?

-Estamos nun cambio de ciclo e o BNG será determinante porque moita xente volve mirar para nós.

- Que expectativas ten vostede do Goberno do PSOE?

-Estou moi proecupada por cal vai ser o papel de Galicia dentro do novo Goberno, que todo indica que será monocolor do PSOE, porque nesta época na que pudieron gobernar deixan un balance preocupante, cunha discriminación a Galicia moi forte en investimentos e sen solución en cuestións como o novo modelo enerxético con 400 empregos en risco en Alcoa. Non ven Galicia máis alá do que significa o seu peso en votos

- Bota en falta nacionalistas que marcharon do BNG?

-Hai moita xente que marchou e está volvendo, como o noso candidato por Ourense nas xerais. Pero un proxecto político non se constrúe mirando para atrás, senón cara diante. Cando un queda no pasado, queda paralizado.

- A que aspiran o 26-M?

-Imos volver con forza nas cidades e dar un salto adiante.

- Repetirá vostede nas autonómicas de 2020?

-Estou ao servizo do BNG, pero estamos centrados no 26-M.

- E cre que o fará Villares?

-Correspóndelle a el decidilo.