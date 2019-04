340.000 niños gallegos sufren un tipo de artritis considerada enfermedad rara

La Fundación María José Jove y la Liga Reumatológica Gallega han puesto en marcha una campaña de sensibilización y concienciación sobre enfermedades reumatológicas que afectan a la infancia, entre ellas un tipo de artritis, considerada rara, que sufren 340.000 escolares gallegos.

"A veces me caigo, pero no soy torpe, ni soy un robot, ni un bicho raro", dice Lucas, de 9 años; "a veces no termino los exámenes a tiempo, no es porque no me los sepa, es porque me duelen los dedos y no puedo escribir", explica Mario, de 14 años.

Ambas frases forman parte de esta campaña que incluye una serie de vídeos protagonizados por niños que conviven con esta enfermedad, con el objetivo de que se conozcan estas dolencias que reciben el nombre de "enfermedades silenciosas, porque son desconocidas para la mayor parte de la sociedad", explica en un comunicado la Fundación Jove.

Estas dolencias afectan en España a 1 de cada 1.000 niños, muchos de los cuales sufren el rechazo y el fracaso escolar como consecuencia directa, entre las que destacan la artritis idiopática juvenil, o también conocida por su acrónimo AIJ.

Esta enfermedad rara, detalla la Fundación Jove, comienza "entre el primer y cuarto año de vida" y sus síntomas principales son "dolor, hinchazón y aumento de calor en las articulaciones, con rigidez y dificultad para realizar los movimientos".

La enfermedad tiene un proceso lento en su fase inicial que además "sin darse cuenta" es "insidiosa y progresiva", que hace que el niño cojee sin que llegue a apreciarse mucho o suele tener "un cansancio fuera de lo normal, que le obliga a disminuir la actividad física habitual", han explicado en el comunicado, en donde los niños más pequeños suelen estar "irritables y se niegan a caminar y los mayores se sienten como "oxidados" al levantarse de la cama.

Se estima que en Galicia tienen esta enfermada rara más de 340.000 escolares, por lo que la Fundación Jove y la Liga Reumatológica Gallega espera lograr la comprensión de la comunidad escolar que comparte con estos niños el padecimiento de la enfermedad.