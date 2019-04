El Parlamento vota el lunes el cese de la Valedora sin que el PP revele su posición

El Parlamento retomará la actividad plenaria este lunes, horas después de que se conozcan los resultados de las elecciones generales, con la celebración de una sesión extraordinaria -impulsada por la oposición- para debatir y votar la solicitud de cese de la Valedora do Pobo. Pero para forzar el relevo es necesario el voto a favor del PPdeG, que por el momento no ha revelado su postura al respecto, si bien ha indicado que resultaría "negativo" que el alto comisionado caiga en la "parálisis" con el cese de Milagros Otero mientras los grupos no se pusieran de acuerdo para encontrarle un sustituto.

La oposición calificó de "insostenible" la situación creada en el Valedor do Pobo tras el fallo del TSXG emitido en junio del pasado año y que fue ratificado este mes por el Supremo, por el que se confirma la nulidad del nombramiento del puesto de jefe de servicio de Administración y Personal, por "desvío de poder", a María Puy Fraga, sobrina del expresidente Manuel Fraga y hermana del portavoz parlamentario del Partido Popular.

El secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, puso en valor el gesto de la Valedora de poner su cargo a disposición de la Cámara y condicionar su renuncia a que los partidos consensuaran previamente el nombre de su sustituto.

"Actúa con un gran sentido de la responsabilidad, como siempre hizo" al ligar su salida a que la Cámara acuerdo su sucesor para así "no vaciar" la institución, declaró el también diputado Miguel Tellado.