Médicos especialistas pueden anotarse ya en las primeras listas para hacer sustituciones

El Sergas ha abierto ya el plazo para que médicos especialistas puedan inscribirse en las primeras listas para la cobertura temporal de puestos en los hospitales, lo que supone un cambio radical en el sistema de selección de personal facultativo en los hospitales que hasta ahora estaba en manos de los jefes de servicio. La puesta en marcha de estas listas, sin embargo, no gusta a los colegios médicos gallegos que advierten que cientos de profesionales que estaban ocupando determinadas plazas mediante la concatenación de contratos temporales podrían verse ahora desplazados con el nuevo sistema de listas.

Una de las razones que esgrimen es que la puntuación obtenida en las dos últimas oposiciones tendrá un peso del 40% en la baremación para determinar quien tendrá prioridad en las listas de contratación. "Hay compañeros con contratos precarios que no pudieron estudiar y no concurrieron a las últimas ofertas de empleo y ahora no estarán en igualdad de condiciones con otros aspirantes", denuncia el presidente del Consello Galego de Colegios Médicos, José Luis Jiménez. De ahí, que pidieran un aplazamiento de la entrada en funcionamiento de estas listas.

Sin embargo, el Sergas no las paralizó. Según publicó ayer el Diario Oficial de Galicia (DOG) el plazo de inscripción queda abierto desde hoy y hasta el próximo 30 de junio. Se computarán los méritos obtenidos hasta el 15 de junio: además de la nota de las últimas dos oposiciones, se valorará la formación, la experiencia, la publicación de trabajos científicos y la investigación.

Los colegios médicos advertían que hay determinados puestos de alta especialización ocupados por médicos con contratos temporales, que ahora pueden quedarse sin la plaza y pedían que se modificara la baremación para que se tuvieran en cuenta para la cobertura de determinadas plazas también las "habilidades, competencias o experiencia en ciertos desempeños".

La responsable de CIG-Saúde, María Xosé Abuín, aclara, sin embargo, que en el acuerdo suscrito entre el Sergas y las organizaciones sindicales ya se especifica que en los puestos de alta especialización "si se argumenta que se necesita un determinado perfil no se aplicará solo el baremo sino también otros criterios".

Los médicos "lamentan" que el Sergas no atendiera todas sus demandas, pero confían en la promesa de Sanidade de estabilizar al personal que lleva años encadenando contratos. Así se lo trasladó la consellería en una reunión la semana pasada. "Nosotros pedíamos que fueran convertidos automáticamente en interinos, pero nos dijeron que eso legalmente no se puede hacer, pero esperamos que estabilicen en el DOG esas plazas que andan bailando", señaló Jiménez.

Sanidade se comprometió a hacer primero un mapa en cada área de gestión sanitaria para identificar esos puestos que llevan años cubriéndose mediante contratos temporales.

PAC

El conflicto en los Puntos de Atención Continuada (PACs) de Galicia sigue sin resolverse. El comité de huelga y la Consellería de Sanidade volvieron a reunirse ayer, pero aún no se ha cerrado un acuerdo. El Sergas ofrece un incremento retributivo al personal por la realización de noches y festivos y domingos de un 50% en 2020.

Sin embargo, sigue habiendo discrepancias sobre la remuneración de las horas extra. El comité de huelga critica que Sanidade "no pagará las horas extra que no se hagan" y pide que si se obliga a un trabajador a hacer una determinada jornada complementaria al año que se le pague completa independientemente de si está de baja o de permiso. El Sergas aclara que solo pagará la jornada "efectivamente realizada", pero avisa que si coincide con una incapacidad temporal o un día de permiso no se descontarán las retribuciones.