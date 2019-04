El PSdeG emplaza al PP a cesar a la Valedora si esta no acepta dimitir

El portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, emplazó al PP a apoyar el cese de la Valedora do Pobo, Milagros Otero, si esta no dimite. Critica que la Valedora puso su cargo "a disposición" del Parlamento tras rechazar el Tribunal Supremo un recurso contra una sentencia que anulaba por "desvío de poder" el nombramiento de una jefa de servicio cuando solo hay cese o dimisión. Desde el PP, la diputada Paula Prado vio ayer "acertada" la decisión de Otero para no dejar "descabezada" la institución.