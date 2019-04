Un joven de currículum estelar que sueña con la NASA

Lo intentaron más de 3.000 mentes brillantes (con una nota media de 9,8) de todo el país, pero solo 50 lo lograron, incluido el pontevedrés Enrique Dios Lázaro. Así este joven, que cursa 2º del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional en SEK-Atlántico, puede sumar a su currículum una beca, la Europa, que premia la "excelencia", mientras sueña con la NASA.

Cuando Enrique Dios Lázaro se planteó que era "importantísimo" saber idiomas para moverse por el futuro, aún no había decidido que tras el instituto le gustaría estudiar Ingeniería Aeroespacial y hacerlo, si es posible, en la Universidad de Londres, "una de las mejores del mundo en el ámbito tecnológico", explica. Ahora esa es su meta a corto plazo. Ya ha sido, cuenta, "preaceptado", pero tiene que superar un último obstáculo, que es lograr una calificación similar, "trece y pico" traducida a estándares ABAU, a la que el año pasado convertía en la carrera de más difícil acceso el doble grado de Física y Matemáticas en Santiago.

Esas dos materias son las favoritas de este pontevedrés de 17 años que sabrá en julio si su meta se cumple. Se enterará de "tour", en un peculiar circuito que es parte del premio, además del "honor", dice, de ser elegido para el Programa Becas Europa, otorgado por la Universidad Francisco de Vitoria y el Banco Santander. El "interesante" paquete consiste en visitar las capitales universitarias europeas más importantes -también Londres-, pero no solo por ocio, sino también para asistir a conferencias y encuentros con profesionales líderes en su área y autoridades del mundo de la investigación, académico o político. Para hacerse una idea, otros años los elegidos se entrevistaron con los reyes de España o la primera dama de Inglaterra.

Por ahora, si mira al futuro, Enrique Dios piensa en la NASA. Aunque durante Secundaria buscó tiempo para la Robótica, una de sus "pasiones", otro premio, esta vez de la SEK, el Felipe Segovia, que cubre todos los costes de estudiar el Bachillerato Internacional en uno de sus centros, le permitió de paso conocer las instalaciones de la NASA en persona. "La estancia allí me marcó mucho y la experiencia me demostró que la Ingeniería Aeroespacial es a lo que quiero dedicarme", asegura. Por eso, aunque admite que con un grado que tiene "tantas salidas", "no sabes realmente dónde vas a acabar", añade que "trabajar en la NASA sería un sueño hecho realidad".

El Programa Becas Europa no busca solo "premiar la excelencia de los futuros universitarios" -indican sus promotores-, sino que aspira asimismo a crear una red de universitarios "líderes en Europa". Y para ello, al acabar su periplo por Cambridge, Heidelberg, Bolonia, Alcalá de Henares o Santiago, se les ofrece a los jóvenes acceso a la Escuela de Liderazgo Universitario, a un programa formativo paralelo al grado. A Enrique Dios le gustaría profundizar en esa faceta, si es posible compatibilizarlo con su carrera.

Sabe que estudiar conlleva exigencias. Con los exámenes "a la vuelta de la esquina", redujo sus entrenamientos semanales de baloncesto a uno, aunque aún puede salvaguardar su vida social. "Entiendo que hay que hacer un sacrificio porque los exámenes son algo realmente importante: nos jugamos entrar a las universidades a las que aspiramos. Y para conseguir ese sueño hay que luchar por él", proclama. Además de destacar la "curiosidad" y la "voluntad", motores para motivarse, Enrique Dios valora cualidades como el esfuerzo, la constancia y el respeto -"porque, hagas lo que hagas, siempre necesitarás trabajar en equipo"-. Sin olvidar "agradecimiento" para quienes le apoyan.