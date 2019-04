Ciudadanos tilda a Feijóo de "cacique" y le acusa de "gobernar como un nacionalista"

Ciudadanos ha vuelto a la ofensiva contra Alberto Núñez Feijóo. El portavoz del partido durante la última legislatura en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha acusado al presidente de la Xunta de gobernar "como un nacionalista" y le ha tildado de "cacique", en respuesta a un mensaje de la candidata naranja por A Coruña, Marta Rivera de la Cruz, que denunciaba la ausencia de la formación en un debate electoral en la TVG.





", ha escrito Girauta en su perfil de Twitter . Horas antes, no obstante, ya había cargado con severidad contra el mandatario popular: "Núñez Feijóo habla como un nacionalista, discrimina el castellano como un nacionalista, ningunea a Cs como un nacionalista, tiene amistades peligrosas como un nacionalista y gobierna como un nacionalista. ¿Qué es Núñez Feijóo? En efecto", tuiteó.En plena campaña electoral, los naranjas han situado a Feijóo, barón de peso dentro del PP de Casado, en el blanco de sus dardos. Los mensajes de Girauta, que encabeza la lista de Ciudadanos por la provincia de Toledo, han llegado después de las protestas de la formación por no ser invitada a un debate en la televisión pública autonómica. También en las redes sociales, Rivera de la Cruz, ha denunciado que la TVG invitara a la emisión a todas las fuerzas políticas "excepto a Ciudadanos"., ha insinuado la cabeza de lista por A Coruña.Pese a todo, ya no es la primera vez que Ciudadanos carga contra el titular de la Xunta. Hace apenas un mes, su líder en Cataluña y número dos en las elecciones del 28-A, Inés Arrimadas, aseguró que la Xunta imitaba a los nacionalistas por exigir el conocimiento de gallego en las oposiciones a profesor . "", dijo entonces.