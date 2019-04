La Valedora do Pobo pide su relevo rápido pero rechaza que incumpliera su labor

La Valedora do Pobo, Milagros Otero, insta a los grupos del Parlamento, en un escrito remitido ayer a la Cámara, a que se pongan de acuerdo sobre el candidato que la sustituirá "a la mayor brevedad posible", ante lo cual ella presentará de forma "inmediata" su "renuncia formal" en el puesto. No obstante, rechaza de forma rotunda que haya "incumplido" sus obligaciones y deberes en el cargo.

Milagros Otero registró ayer su escrito de alegaciones en respuesta al trámite de audiencia que es preceptivo antes de que el pleno vote sobre su reprobación en el cargo, como ha reclamado la oposición. En Marea, PSdeG y BNG registraron esta semana una petición de pleno extraordinario con el fin de cesar a la Valedora do Pobo y activar el procedimiento para sustituirla.

Ahora, es turno para la Mesa del Parlamento, que tiene fijada de forma rutinaria una reunión para el próximo miércoles 17, convocar una junta de portavoces. De esta forma, si no se aceleran los plazos y se sigue el procedimiento ordinario, no se reunirán los portavoces hasta después de Semana Santa en una sesión en la que habrá que decidir si se convoca o no ese pleno extraordinario pedido por la oposición.

La intención del PPdeG, manifestada por su viceportavoz, Paula Prado, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, es llevar a cabo el nombramiento de la nueva persona que ocupe ese cargo "en el menor tiempo posible", si bien los populares defienden no dejar "vacante" el puesto sin antes contar con quien vaya a ocuparlo, como ha condicionado también la Valedora antes de presentar su renuncia formal.

De hecho, este es el procedimiento elegido por la propia Valedora en su escrito ante el Parlamento de Galicia. Milagros Otero puso su "cargo a disposición" de la Cámara tras conocerse que el Tribunal Supremo no admitía a trámite el recurso presentado contra la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anuló el nombramiento de María Puy Fraga, hermana del portavoz parlamentario del PPdeG y sobrina del expresidente Manuel Fraga, al considerar que la Valedora había actuado con "desvío de poder" para influir en la designación.

En su escrito ante el Parlamento recuerda que la única sentencia en este procedimiento se resolvió por recurso contencioso-administrativo, promovido contra un resolución por la provisión de una plaza por sistema de libre designación. "Acato la sentencia y anuncio su inmediato cumplimiento en todos sus términos", recuerda la valedora, que cesó del puesto a María Puy Fraga al conocerse el fallo.

Sin embargo, alega, "no" comparte el contenido de la sentencia, ya que, "como pudieron acreditar con la documentación aportada" a la Cámara en su comparecencia de julio de 2018 -cuando se conoció el fallo del TSXG-, "todos los criterios de selección de la plaza respondían a las necesidades objetivas de la institución definidas en los documentos previos al proceso selectivo.

Ella reconoció que "se abstuvo" en el procedimiento y lo resolvió su adjunto, Pablo Cameselle, que también será removido del puesto.